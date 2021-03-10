Şubatta 485 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Şubatta 485 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi

10.03.2021 08:17 | Son Güncelleme: 10.03.2021 08:20
Şubatta 485 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi

Dahilde işleme rejimi kapsamında geçen ay 485 firma için izin belgesi düzenlendi.

Dahilde işleme rejimi kapsamında geçen ay 485 firma için izin belgesi düzenlendi.

Ticaret Bakanlığının, şubat ayına ilişkin dahilde işleme izin, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme izin ile firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, geçen ay 485 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken, 8 yurt içi satış ve teslim, 3 hariçte işleme izin belgesi hazırlandı.

Öte yandan, firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı 8 oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ziya Selçuk Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Necmettin Erbakan
Magazin Cem Yılmaz Nükhet Duru Birol Güven Hakan Taşıyan
Spor Arda Turan Ali Şansalan Ünal Karaman Abdullah Avcı Halis Özkahya
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Konya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şubatta 485 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 08:20:30. #1.16#
title