Şubatta 485 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi

Dahilde işleme rejimi kapsamında geçen ay 485 firma için izin belgesi düzenlendi.

Dahilde işleme rejimi kapsamında geçen ay 485 firma için izin belgesi düzenlendi.

Ticaret Bakanlığının, şubat ayına ilişkin dahilde işleme izin, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme izin ile firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, geçen ay 485 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken, 8 yurt içi satış ve teslim, 3 hariçte işleme izin belgesi hazırlandı.

Öte yandan, firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı 8 oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun