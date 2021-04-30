Subathon nedir? Twitch'in popüler formatı Subathon nasıl yapılır? Türk yayıncılar Subathon konseptini uyguluyor mu?
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Subathon nedir? Twitch'in popüler formatı Subathon nasıl yapılır? Türk yayıncılar Subathon konseptini uyguluyor mu?

Subathon nedir? Twitch'in popüler formatı Subathon nasıl yapılır? Türk yayıncılar Subathon konseptini uyguluyor mu?
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

Son zamanlarda Twitch platformu üzerinde yayıncıların sıklıkla gerçekleştirdiği canlı yayın konsepti Subathon, gün geçtikçe popülerliğini artırmaya devam ediyor. Peki, izleyicileri ekran başında kilitleyen Subathon nedir? Subathon nasıl yapılır? Bütün soruların cevapların haberimizin devamında!

Subahton nedir? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Dünyanın en önemli online yayın merkezlerinden biri olan Twitch'in son dönemde popüler hale gelen yeni konsepti Subahton nedir? Ünlü yayıncıların günlerce, haftalarca süren Subahton yayınları nasıl yapılır? Türkiye'de hangi Twitch yayıncıları Subathon konseptini uyguluyor? Hep beraber inceleyelim...

SUBATHON NEDİR?

Twitch yayıncıları Subathon konseptinde uzun bir yayın maratonuna giriyorlar diyebiliriz. Genellikle belirli bir saat hedefinin belirlenmesinin ardından geri sayıma başlanıyor ve yayın sırasında her abone geldiğinde yayıncının yayında kalma süresi kendi belirlediği süre kadar artıyor. Genellikle yüksek izlenme sayılarına sahip Twitch yayıncıları bu süreyi daha az tutuyorlar. Ülkemizde bu konsepti uygulayan bazı yayıncılardan örnek verecek olursak; her yeni gelen abonede Swaggybark 6 dakika, Zade 4 dakika, Kaanflix ise 3 dakika yayını uzatıyor.

Yayınların günler, haftalar sürmesinin haricinde yayıncılar abone, bit ve bağış hedeflerine göre kendi belirledikleri konseptleri hayata geçiriyorlar. Örneğin, "Ludwig" isimli yayıncı Subathon konseptli yayınında belirlediği abone sayısına ulaştığında acı yiyeyecekler yiyeceğini söylemişti.

SUBATHON NASIL YAPILIR?

Bakıldığı zaman Subahton konseptli bir yayın yapmanın normal bir Twitch yayını açmaktan bir farkı yok. Sadece bu konsepte başlamadan önce mental açıdan kendinizi hazırlamalısınız, çünkü Subathon yayınları haftalarca sürebiliyor. Son dönemde Twitch'te pek çok yayıncıyı canlı yayın sırasında uyuyor görebiliyoruz.

Diğer yapılması gereken önemli şey ise canlı yayına bir zamanlayıcı koymak olacaktır. Bu işlemi otomatik olarak gerçekleştiren eklentiler mevcut. Yayıncıların sıklıkla tercih ettiği Streamelements platformunun içerisinde de yer alan bu özellik internet üzerinde başka kişi ve kurumlar tarafından da yapılmış.

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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