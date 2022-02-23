Şubat neden 28 çeker? Şubat neden bazen 29 gündür? Şubat ayı'na Roma İmparatorlarının etkisi!

Şubat neden 28 çeker sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. "Tam yıl ve artık yıl nedir?" soruları da Şubat ayına özgü olarak ön plana çıkan sorular arasında. Artık yıl nedeniyle belirli yıllarda Şubat ayı 28 gün değil 29 gün çeker. Bunun nedeni ise, aslında bir yılın 365 gün değil 365,242 yıl olması. 2020 Şubat ayına dair detaylar haberimizde...

ŞUBAT NEDEN 28 ÇEKER?

İngilizcesi "July" olan temmuz ayı, Julius Caesar'ın adını taşır ve 31 gün sürmektedir. Sezar'dan sonra yaşayan bir başka Roma İmparatoru Augustus da kendi adını bir aya vermek ister. Ağustos (Augustus'un adından) ayının 30, Caesar'ın adını taşıyan Temmuz ayının ise 31 çekmesini kendine yakıştıramayan İmparator Augustus, kendi adıyla anılan ayın da 31 gün sürmesini emreder.

Bunun üzerine astronomlar, yılın son ayı olan şubattan bir günü alır ve ağustos ayına ekler. Böylece 30-29 gün döngüsü yaşayan şubat ayı 29-28 gün olarak belirlenir.

Şubat 4 yılda bir 29 çeker. Genel bir kural olarak, artık yıllar 4 rakamının katı olan yıllardır: 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024 gibi.

Gregoryen takviminde, 100'e kalansız bölünebilen fakat 400'e kalansız bölünemeyen yıllara ve 400'e kalansız bölünebildiği halde 4000'e kalansız bölünebilen yıllara artık gün eklenmez. Bu yüzden, 1700, 1800, 1900, 2100 ve 2200 gibi 400'e kalansız bölünemeyen yıllara artık gün eklenmez. 4000, 8000, 12000 gibi 400'e bölünebildiği halde 4000'e kalansız olarak bölünebilen yıllara artık gün eklenmez. 1600, 2000, 2400 gibi yıllara ise 400'e kalansız bölünebildiği için artık gün eklenir. Artık gün eklenmeyen yıllara ortak yıl denir.

2022 ŞUBAT AYI TAKVİMİ

2022 Şubat ayı takvimine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

2022 Şubat ayı takvimi

Takvimde gördüğünüz gibi 2022 Şubat ayı 28 gün çekmektedir.

ŞUBAT AYI DİĞER İSMİ NEDİR?

Şubat ya da küçük ay (halk arasında gücük ay), Gregoryen Takvimi'ne göre yılın 2. ayı. Artık yıllarda 29, diğer yıllarda 28 çeker.

Artık yıllar, 4 ile kalansız bölünebilen yıllardır (400 ile bölünemeyen yüzyıl başları hariç). Örneğin, 2008 yılı artık yıl iken 2100 yılı artık yıl değildir.

ARTIK YIL NASIL HESAPLANIR?

Genel bir kural olarak, artık yıllar 4 rakamının katı olan yıllardır:

1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024 gibi.

Ancak bu kuralın iki istisnası vardır:

1. 100'ün katı olan yıllardan sadece 400'e kalansız olarak bölünebilenler artık yıldır:

Örneğin 1200, 1600, 2000 yılları artık yıldır ancak 1700, 1800 ve 1900 artık yıl değildir.

Sadece 400'e tam olarak bölünebilenlerin artık yıl kabul edilmesinin nedeni, bir astronomik yılın 365,25 gün değil, yaklaşık olarak 365,242 gün olmasından kaynaklanan hatayı gidermektir.

2. Hesabı daha da hassas hâle getirmek için -400'e kalansız bölünebildiği halde -4000'e kalansız olarak bölünebilen yıllar artık yıl kabul edilmez

Örneğin 4000, 8000, 12000, 16000, 24000, 32000 ve 48000 yılları 400'e tam bölünebildiği halde artık yıl kabul edilmeyecektir.

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