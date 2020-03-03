Şubat ayında hangi ürün ve hizmete ne kadar zam geldi? Kabak el yaktı, kazak sevindirdi
Tüketici fiyatları bazında şubatta en yüksek fiyat artışı yüzde 44,09 ile kabakta gerçekleşirken, en çok ucuzlayan ürün yüzde 12,58 ile erkek kazağı oldu.
03.03.2020 11:55 | Son Güncelleme: 03.03.2020 11:55
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,35 oranında artış gösterdi.
TUİK verilerine göre, listenin başında yer alan kabaktaki fiyat artışını yüzde 23,76 ile sivri biber, yüzde 22,12 ile vapur bileti ücreti izledi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com