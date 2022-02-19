Şubat ayında deniz keyfi - Haberler
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Şubat ayında deniz keyfi

İhlas Haber Ajansı, Eren Ayhan - Güncel
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Şubat ayında deniz keyfi Güneşi gören sahile koştu Muğla'nın Bodrum ilçesinde hava sıcaklığının 25 dereceye çıkması ile vatandaşlar sahillere akın etti.

BODRUM, MUĞLA (İHA) - Şubat ayında deniz keyfi

Güneşi gören sahile koştu

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde hava sıcaklığının 25 dereceye çıkması ile vatandaşlar sahillere akın etti. Bazı vatandaşlar denize girerek sıcak havanın tadını çıkarırken sahiller ise doldu taştı.

Bodrum'da hafta sonu yüzünü gösteren güneş vatandaşları sahillere akın ettirdi. Hava sıklığının 25 dereceye kadar ulaşması üzerine özellikle Kumbahçe, Paşatarlası, Gümbet, Bitez ve Ortakent sahillerinde yoğunluk yaşandı. Türkiye'nin birçok şehrinde soğuk hava yaşanırken Bodrum2da Şubat ayında denize girerek güneşli havanın tadını çıkardı. Sahil kenarındaki restoran ve kafeleri doldurdu. Bazı vatandaşlar yanlarında getirdikleri sandalyeleri sahile kurarak bir yandan balık tutup, bir yandan kitap okudu. Bazı vatandaşlar da suya ayaklarını sokarak denizin tadını çıkardı.

Meteorolojiden alınan bilgiye göre Bodrum'da hafta boyu hava sıcaklıklarının mevsim değerlerinin üzerinde seyredeceği öğrenildi.

Şubat ayında deniz keyfi

Şubat ayında deniz keyfi

Şubat ayında deniz keyfi

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Eren Ayhan - Güncel

Bodrum, Muğla, Güncel, Haberler

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