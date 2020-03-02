Şubat ayında 22 kadın erkekler tarafından öldürüldü

02.03.2020 16:10 | Son Güncelleme: 02.03.2020 16:10

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu 2020 yılı Şubat ayı raporunu açıklandı. Rapora göre, erkekler tarafından 22 kadın öldürüldü. 12 şüpheli kadın ölümü gerçekleşti, cinsel şiddet ve çocuk istismarı devam ediyor.

Rapora göre, 12 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu. 15 kadının neden öldürüldüğü tespit edilemedi. Kadınlardan; 2'si ekonomik, 5'i boşanmak istemesi, barışma isteğini reddetmesi, arkadaşlık isteğini reddetmesi gibi kendi hayatına dair karar almak isterken öldürüldü.

Raporda, "Kadınların kim tarafından, neden öldürüldüğü tespit edilmedikçe; adil yargılama yapılmayıp şüpheli, sanık ve katiller caydırıcı cezalar almadıkça, önleyici tedbirler uygulanmadıkça şiddet boyut değiştirerek sürmeye devam ediyor. Birbirinden farklı bölgelerde ve illerde kadınlar öldürülüyor ve kadınlar öldürülmediği şehirler istiyor" ifadelerine yer verildi.

İllere göre Şubat ayının kadın cinayetleri ve şüpheli kadın ölümleri verileri ise şöyle:

Şubat ayında öldürülen kadınların isimleri:

Rapora göre, Şubat ayında öldürülen 21 kadının 1'inin kim tarafından öldürüldüğü tespit edilemedi, 8'i evli olduğu erkek, 5'i bir tanıdık, 3'ü birlikte oldukları erkek, 3'ü oğlu, 1'i babası, 1'i de eskiden birlikte olduğu erkek tarafından öldürüldü. Kadınların 13'ü evinde, 3'ü sokak ortasında, 1'i otelde, 1'i arazide, 1'i ıssız bir yerde öldürüldü. 3 kadının nerede öldürüldüğü tespit edilemedi. Kadınların 10'u ateşli silahlarla, 9'u kesici aletle, 2'si darp edilerek, 1'i boğularak öldürüldü. Şubat ayında öldürülen kadınların 17'sinin koruma kararının olup olmadığı bilinmezken; 5 kadının herhangi bir uzaklaştırma veya koruma kararı bulunmuyor.

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ İÇİN BİR ARAYA GELECEKLER

Raporda 8 Mart için çok sayıda ile çağrıda bulunularak, "İstanbul, İzmir, Ankara, Afyon, Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çorum, Denizli, Düzce, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Isparta, Kars, Kıbrıs, Kırklareli, Kütahya, Konya, Manisa, Mersin, Muğla, Nevşehir, Sakarya, Samsun, Sivas, Tekirdağ, Uşak ve Yalova 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için hazır. Türkiye'nin farklı bölgelerinden, farklı illerinden, farklı meydanlarından her biri birbirinden farklı kadınlar eşitlik ve yaşam hakları için "Asla yalnız yürümeyeceksin" sloganıyla bir araya gelecek" dendi.

Kaynak: Bültenler