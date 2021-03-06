Şubat ayında 13 sağlık çalışanı şiddete maruz kaldı
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Şubat ayında 13 sağlık çalışanı şiddete maruz kaldı

06.03.2021 12:20 | Son Güncelleme: 06.03.2021 12:23
Şubat ayında 13 sağlık çalışanı şiddete maruz kaldı

Sen'in 'Sağlıkta Şiddet Raporu'na göre şubat ayında sağlık çalışanlarına yönelik 9 şiddet olayı meydana geldiği, 13 sağlık çalışanının mağdur olduğu belirtildi.

SAĞLIK-Sen'in 'Sağlıkta Şiddet Raporu'na göre şubat ayında sağlık çalışanlarına yönelik 9 şiddet olayı meydana geldiği, 13 sağlık çalışanının mağdur olduğu belirtildi.

Sağlık-Sen tarafından yapılan yazılı açıklamada, şubat ayında sağlık çalışanlarına yönelik meydana gelen şiddet olaylarında, ocak ayına göre azalma olduğu belirtildi. Şubat ayında sağlık çalışanlarına yönelik 9 şiddet olayı meydana geldiği, 36 saldırganın karıştığı bu olaylarda 13 sağlık emekçisinin şiddete maruz kaldığı belirtildi. Ocak ayında ise 45 saldırganın karıştığı 13 şiddet olayında, 19 sağlık çalışanının mağdur olduğu kaydedildi. Açıklamada, "Temennimiz hiçbir şiddet olayının yaşanmadığı, hiçbir sağlık çalışanının hedef olmadığı günlere ulaşmaktır. Vicdanların kabul etmediği şiddet olayları nedeniyle sağlık çalışanları ölmekte, yaralanmakta, korkmakta, travma geçirmekte, duyarsızlaşmaktadır. Tüm bunların doğal sonucu olarak hem şiddete uğrayanlar hem de tanık olan çalışanlar, meslekten de soğumaktadır. Kuşkusuz sebebi ne olursa olsun, her şiddet olayı kendi içinde karşı çıkmayı, lanetlemeyi ve üstüne gitmeyi gerektirmektedir" denildi.

'SAĞLIK KUTSAL BİR MESLEKTİR'

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş ise, "Sağlık çalışanlarımızın fedakarlığını herkes konuşuyor; ama bir şiddet olayı yaşandığında herkes sessizliğe gömülüyor. Bu kabul edilebilir bir davranış türü olamaz. Sağlık kutsal bir meslektir. Bu mesleği özveriyle icra eden sağlık çalışanları da saygının en yükseğini hak ediyorlar. Sağlık çalışanlarına saygı, sevgi lafta kalmamalıdır. Bir sağlık çalışanına yönelik şiddetin, tüm topluma yönelik olduğu gerçeği asla göz ardı edilmemelidir. Temel davranış tarzı bu olmalıdır. Ancak bu şekilde sağlıkta şiddeti önleyebiliriz" ifadelerini kullandı.


Şubat ayında 13 sağlık çalışanı şiddete maruz kaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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