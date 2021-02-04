Şubat ayı ücretsiz izin maaş desteği ne zaman yatacak? Şubat ayı Nakdi ücret desteği ödemeleri ne zaman yatırılacak?

Salgın sürecinde nakdi ücret desteği ödemeleri yatacağı tarih merak ediliyor. Her ayın belli tarihlerinde gerçekleşen ödemeler yatırılıyor. İhtiyacı olan vatandaşlara nakdi ücret desteği ödemeleri ile beraber ücretsiz izin parasının hangi tarihte hesaplara yatacağı araştırılıyor. Peki, Şubat ayı nakdi ücret desteği ne zaman yatacak?

Salgın sürecinde nakdi ücret desteği ödemeleri yatacağı tarih merak ediliyor. Her ayın belli tarihlerinde gerçekleşen ödemeler belli tarihlerde yatırılıyor. İhtiyacı olan vatandaşlara nakdi ücret desteği ödemeleri ile beraber ücretsiz izin parasının hangi tarihte hesaplara yatacağı araştırılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Şubat ayı nakdi ücret desteği ödemelerinin yapılacağı tarihi kısa zaman içerisinde açıklaması bekleniyor. Peki, Şubat ayı ücretsiz izin maaş desteği ne zaman yatacak? Şubat ayı Nakdi ücret desteği ödemeleri ne zaman yatırılacak? İşte detaylar haberimizde...

ŞUBAT 2021 NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Şubat ayına girdiğimiz şu günlerde Nakdi ücret desteği ödemeleri son günlerde sıkça araştırılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklamaya göre; ödemeler her ay belirlenen tarihlerde vatandaşların TC kimlik numaralarına göre yatmaya devam ediyor…

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ ÖDEME TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Henüz ödeme tarihleri belli olmadı.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ BAŞVURU KOŞULLARI NEDİR?

Nakdi ücret desteğinden yararlanmak için;

a) Ücretsiz izne ayrılanlar için,

17/4/2020 tarihi itibarıyla iş sözleşmesinin bulunduğu işveren tarafından 4857 sayılı Kanunun geçici 10'uncu maddesi uyarınca ücretsiz izne ayrılmak,

Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmamak,

-Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak,

SGK'ya 01, 04, 05, 06, 12, 14, 20, 29, 32, 35, 39, 52, 53, 54 veya 55 nolu belge türlerinden bildirilmiş olmak,

b) İş akdi feshedilenler için,

15/3/2020 tarihinden sonra 4447 sayılı Kanunun 51'inci maddesi kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve yine aynı Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanmamak,

Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE KADAR 2021?

Nakdi Ücret Desteği ne kadar veriliyor araştıran ücretsiz izne ayrılan kişiler ne zaman ve nerede Nakdi Ücret Desteği parasını alacağını öğrenmek istiyor. Nakdi Ücret Desteği şartları sağlayan ve başvuru yapan kişilere 2020 yılında günlük 39,24 lira olarak veriliyordu fakat bu üzcer asgari ücret zammı ile birlikte arttı. Fakat bu ücret net ücret değil. Damga vergisinin de kesilmesi gerekir.