Şubat ayı petrol ve doğalgaz üretimi verileri duyuruldu
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Şubat ayı petrol ve doğalgaz üretimi verileri duyuruldu

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Şubat ayı petrol ve doğalgaz üretimi verileri duyuruldu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından, Şubat ayı petrol ve doğalgaz üretimi verileri açıklandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından, Şubat ayı petrol ve doğalgaz üretimi verileri açıklandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Şubat ayı petrol ve doğalgaz üretimi verilerini açıkladı. 'Enerjik Şubat' başlığıyla açıklanan verilere göre ham petrol üretiminin 1 milyon 776 bin 55 varil, doğalgaz üretiminin ise 32 milyon 92 bin 678 metreküp olduğu belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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