Şubat ayı muhtarlar toplantısı yapıldı
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Şubat ayı muhtarlar toplantısı yapıldı

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ve Develi'deki diğer kurum amirleriyle bir araya gelerek muhtarların mahalleleri hakkındaki talepleri gündem edilerek istişarelerde bulundu.

18.02.2020 13:44 | Son Güncelleme: 18.02.2020 13:46
Şubat ayı muhtarlar toplantısı yapıldı

Mahallelere yapılacak hizmetler hakkında ve kış çalışmaları hakkında bilgiler veren Cabbar Başkan daha sonra muhtarların taleplerini dinleyerek sorularını tek tek cevaplandırdı.

Muhtarların diğer resmi kurumlara olan taleplerinin gündeme getirilip çözümler üretildiği toplantı sonunda Kaymakam Duru ve Cabbar Başkan katılımlarından dolayı kurum amirlerine ve muhtarlara teşekkürlerini iletti.

Kaynak: Bültenler
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