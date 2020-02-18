Şubat ayı muhtarlar toplantısı yapıldı

18.02.2020 13:44 | Son Güncelleme: 18.02.2020 13:46

Mahallelere yapılacak hizmetler hakkında ve kış çalışmaları hakkında bilgiler veren Cabbar Başkan daha sonra muhtarların taleplerini dinleyerek sorularını tek tek cevaplandırdı.

Muhtarların diğer resmi kurumlara olan taleplerinin gündeme getirilip çözümler üretildiği toplantı sonunda Kaymakam Duru ve Cabbar Başkan katılımlarından dolayı kurum amirlerine ve muhtarlara teşekkürlerini iletti.

Kaynak: Bültenler