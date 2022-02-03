Şubat ayı kira artış oranı yüzde 22,58 oldu - Haberler Ekonomi
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Şubat ayı kira artış oranı yüzde 22,58 oldu

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Şubat ayı kira artış oranı yüzde 22,58 oldu

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Şubat ayı kira artış oranı belli oldu.

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Şubat ayı kira artış oranı belli oldu. TÜFE'nin on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Şubat ayı için yüzde 22,58 oldu.

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Şubat ayı kira artış oranları belli oldu. Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Şubat ayı için yüzde 22,58 oldu. TÜFE 2022 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 11,10, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 11,10, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48,69 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 22,58 artış gerçekleşti. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi

Tüketici fiyat endeksi, Enflasyon, Ekonomi, Haber

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