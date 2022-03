Şubat ayı ihracatı 20 milyar dolar ile rekor kırdı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 2021 yılı boyunca yakalanan ivmenin bu yıl da devam ettiğini belirterek, "İhracatımız geçtiğimiz yılın şubat ayına göre yüzde 25,4 oranında artışla 20 milyar dolar olmuştur. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek şubat ayı ihracat rakamıdır. İthalatımız ise şubat ayında yaşanan son yılların en ağır ve beklenmedik kış koşulları ve enerji fiyatlarındaki artışların bir sonucu olarak 28,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir" dedi.

Ticaret Bakanı Muş, bakanlık binasında şubat ayı dış ticaret rakamlarını açıkladığı bir basın toplantısı düzenledi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle'nin de katıldığı toplantıda konuşan Bakan Muş, Ukrayna-Rusya krizinin Türkiye'ye ekonomik anlamda etkilerine değinerek, "Küresel düzeydeki bu olumsuzlukların yanı sıra, yakın coğrafyamızda da kaygı verici gelişmeler yaşanmaktadır. Güçlü ticari ilişkilerimizin bulunduğu Ukrayna ve Rusya arasında çıkan savaş, bölgemizdeki ekonomik aktiviteye ve siyasal istikrara ciddi bir darbe vurmaktadır. Bu kapsamda; söz konusu gerilimin ülkemiz ekonomisine ve ticaretimize olumsuz etkilerine karşı hızlıca adımlar attık" ifadelerini kullandı.

"Hem Rusya Federasyonu hem de Ukrayna, Türkiye için önemli ticaret partnerleridir"

Bakan Muş, bakanlık olarak Ukrayna-Rusya gerilimine yönelik proaktif bir tutum benimsediklerini, muhtemel etkilerin azaltılmasına yönelik çalışmalar başlattıklarını belirterek, "Türkiye'nin de bir parçası olduğu Karadeniz havzasını istikrarsızlığa sürükleyen Ukrayna geriliminin en kısa sürede sona ermesini ve anlaşmazlıkların çözümü için ne olursa olsun diplomasi ve diyalogun sürdürülmesini temenni ediyorum. Türkiye olarak biz, bölgesel huzur ve istikrarın yolunun, ticaretin geliştirilmesinden geçtiğini gayet iyi biliyoruz. Hem Rusya Federasyonu hem de Ukrayna, Türkiye için önemli ticaret partnerleridir. Söz konusu ülkelerle kurduğumuz ticari bağlar, her geçen gün kuvvetlenmektedir. Bu nedenle, önümüzdeki dönemde de bu anlayışla, bölgemizde ve dünyada barışa katkı sunmak amacıyla, ticari ve ekonomik ilişkilerimizin gelişimi için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Türkiye, bu gerilimin barışçıl yollarla çözüme kavuşturulması için her türlü sorumluluğun gereğini yerine getirecek; aynı zamanda her iki ticaret ortağını da kaybetmeden süreci atlatmak için gereken adımları atmaya devam edecektir" dedi.

"İhracatımız geçtiğimiz yılın şubat ayına göre yüzde 25,4 oranında artışla 20 milyar dolar olmuştur"

Şubat ayı dış ticaret rakamlarını paylaşan Bakan Muş, 2021 yılı boyunca yakalanan ivmenin bu yıl da devam ettiğini açıklayarak, "İhracatımı,z geçtiğimiz yılın şubat ayına göre yüzde 25,4 oranında artışla 20 milyar dolar olmuştur. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek şubat ayı ihracat rakamıdır. İthalatımız ise şubat ayında yaşanan son yılların en ağır ve beklenmedik kış koşulları ve enerji fiyatlarındaki artışların bir sonucu olarak 28,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu gelişmelerle şubat ayında dış ticaret hacmimiz, geçtiğimiz yıla göre yüzde 36,4 artışla 48 milyar dolara yükselmiştir. Nitekim, şubat ayında enerji ithalatımız 8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Keza enerji hariç bakıldığında, şubat ayında ithalatımız 20,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Yine şubat ayında, ihracatın ithalatı karşılama oranı enerji hariç yüzde 95,4 olarak kaydedilmiştir" diye konuştu.

"2021 yılının son çeyreğinde ekonomimiz yüzde 9,1 büyümüştür"

Bakan Muş, ihracatçı firma sayısının geçen yılın aynı dönemine kıyasla 5 binden fazla artış gösterdiğini, yıllıklandırılmış ihracat rakamının, 2022 Orta Vadeli Program hedefi olan 230,9 milyar doları aşarak 231,9 milyar dolara ulaştığını vurgulayarak, "2021 yılının son çeyreğinde ekonomimiz yüzde 9,1 büyümüştür. Bu çeyrekte mal ve hizmet ihracatımızda yaşanan yüzde 20,7 oranındaki artışla net ihracatın büyümeye katkısı 4,8 puan olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılı genelinde ise Türkiye ekonomisi, yüzde 11 oranında büyürken son 10 yılın en güçlü büyüme hızı yakalanmıştır. Net mal ve hizmet ihracatının yıllık büyüme içindeki katkısı 4,9 puan olmuş; bir diğer ifadeyle yıllık büyümemizin yüzde 44,2'si ihracatımızdan kaynaklanmıştır. Bu yüksek performansla Türkiye, verisi açıklanan G-20 ülkeleri arasında 2021 yılı genelinde ve yılın son çeyreğinde en hızlı büyüyen ülke olmuştur. Ayrıca öncü göstergeler, ekonomideki ivmenin devam ettiğini göstermektedir. Sanayi üretimimiz, yıllık olarak yüzde 14,4 artış kaydetmiştir. PMI olarak da bilinen Satın Alma Yöneticileri Endeksi ise şubat ayında 50,4 değerini almıştır. Bildiğiniz üzere endekste 50'nin üzeri seviyeler, büyüme sinyali olarak değerlendirilmektedir. Bu olumlu göstergeler ışığında belirtmek isterim ki, geride bıraktığımız yılda olduğu gibi 2022 yılında da hükümetimiz ve iş dünyamızın el ele vererek başarıya ulaşacağından kimsenin şüphesi olmasın" cümlelerine yer verdi.

Bakan Muş, hedeflerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği '2022 yılında 250 milyar dolar ihracat' rakamını yakalamak ve geçmek olduğunu dile getirdi.

Şubat ayı dış ticaret rakamlarının açıklandığı toplantı TİM Başkanı Gülle'nin konuşmasıyla son buldu. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi