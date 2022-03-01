Şubat ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? Şubat enflasyon rakamları belli oldu mu?

Şubat ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer aldı. Yılın üçüncü ayının başlamasıyla birlikte Şubat ayı enflasyon oranı ve farkı araştırılıyor. Şubat enflasyon rakamları belli oldu mu?

ŞUBAT AYI ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Enflasyon rakamları her ayın ilk günlerinde açıklanmaktadır. Şubat ayına ait enflasyon rakamları ise 3 Mart tarihinde saat 10.00'da açıklanacak.

2022 ŞUBAT AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

PPK toplantısı özetine göre, 2022 Şubat ayı enflasyon beklentisi belirtildi.

"Piyasa Katılımcıları Anketi şubat ayı sonuçlarına göre cari yıl sonu enflasyon beklentisi 4,31 puan artışla %34,06'ya yükselirken, gelecek on iki aya ilişkin enflasyon beklentisi 0,54 puan düşüşle %24,83'e gerilemiştir.

Öte yandan uzun vadeli enflasyon beklentilerindeki yukarı yönlü güncellemeler şubat ayında da devam etmiş ve gelecek beş yıla ilişkin enflasyon beklentisi 0,13 puan artışla yüzde 9,05'e yükselmiştir" ifadeleri kullanıldı.

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