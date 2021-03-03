Şubat ayı enflasyon oranı ne kadar oldu? 2021 şubat enflasyon rakamları açıklandı...

Şubat ayı enflasyon oranı ne kadar oldu? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Şubat ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endeksini açıkladı. Buna göre tüketici fiyatlarında yıllık artış yüzde 15,61 olarak beklentileri aştı. Rakamlar üretici fiyatlarında da artış ivmesinin sürdüğünü gösterdi. Şubat'ta üretici fiyatları yıllık bazda yüzde 27,09 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Şubat ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerini yayımladı. İşte şubat enflasyon rakamları

ŞUBAT AYI ENFLASYON ORANI NE KADAR OLDU?

Şubat ayında enflasyon yıllık olarak yüzde 15,61 olarak gerçekleşti. Böylelikle enflasyonda Temmuz 2019'dan bu yana en yüksek seviye görüldü. Veriler yıllık enflasyonun yükseliş ivmesinin beşinci ayda da devam ettiğini gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Şubat ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerini yayımladı.

Verilere göre aylık bazda artış yüzde 0,91 olarak gerçekleşti. Çekirdek enflasyon ise yıllık bazda yüzde 16,21 olarak kaydedildi. Aynı dönemde yıllık gıda enflasyonu da yüzde 18,40 oldu.

Veriler üretici fiyatlarındaki yükseliş ivmesinin de devam ettiğini gösterdi. Buna göre Şubat'ta üretici fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 27,09 arttı. Bu artış da Mayıs 2019'dan bu yana en yüksek artış olarak izlendi.

Üretici fiyatlarındaki aylık artış Şubat'ta yüzde 1,22 oldu.

YILLIK EN DÜŞÜK ARTIŞ ALKOLLÜ İÇECEKLER VE TÜTÜN GRUBUNDA

Yıllık en düşük artış yüzde 2,87 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 6,13 ile eğitim, yüzde 6,31 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 7,15 ile haberleşme oldu.

Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 23,74 ile ev eşyası, yüzde 22,47 ile ulaştırma ve yüzde 20,61 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu.

AYLIK EN YÜKSEK DÜŞÜŞ ÇEŞİTLİ MAL VE HİZMETLERDE

Aylık en yüksek düşüş gösteren grup ise yüzde 2,32 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Şubat ayında düşüş gösteren diğer ana gruplar yüzde 0,98 ile eğlence ve kültür ve yüzde 0,93 ile giyim ve ayakkabı oldu.

Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Şubat ayında artışın yüksek olduğu gruplar sırasıyla, yüzde 3,00 ile sağlık, yüzde 2,57 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve yüzde 1,32 ile lokanta ve oteller oldu.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2021 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,79, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 2,44, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,92 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,75 artış gerçekleşti.

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Öncü göstergeler yükseliş sinyali vermişti

Enflasyon açısından öncü gösterge olarak kabul edilen veriler de Şubat enflasyonu için yükseliş sinyali vermişti.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre Şubat'ta İstanbul'da yıllık enflasyon 18 ayın zirvesine yükseldi.

İTO verilerine göre, İstanbul'da şubatta bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 1,48, toptan fiyatlar yüzde 0,36 arttı. Yıllık bazda bakıldığında ise perakende fiyatların yüzde 15,45 arttığı görüldü. Bu rakam odanın veri setine göre 18 ayın en yüksek seviyesi olarak kaydedildi.

2020 şubat ayına göre 2021 şubat ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 15,45, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise yüzde 16,15 olarak gerçekleşti.

Türk-İş'in Ankara'daki fiyatlara yönelik değerlendirmesinde de gıda fiyatlarında artış ivmesinin sürdüğü görüldü.

Buna göre Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 2,53 oranında artış gösterdi. Yılın ilk iki ayı itibariyle fiyatlardaki artış yüzde 4,98 oranında oldu. Gıda enflasyonunda son on iki ay itibariyle artış oranı yüzde 20,44. Yıllık ortalama artış oranı ise yüzde 17,68 olarak hesaplandı.