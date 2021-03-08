Şubat ayı açlık sınırı 2 bin 680 TL oldu

Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, Memur-Sen tarafından her ay düzenli olarak yapılan 'Açlık-yoksulluk' araştırmasının şubat ayı sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, Memur-Sen tarafından her ay düzenli olarak yapılan 'Açlık-yoksulluk' araştırmasının şubat ayı sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

Şubat ayında Türkiye'deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2 bin 680,4 TL, yoksulluk sınırı ise 7 bin 640,3 TL olarak tespit edildiğini belirten Öner, "Yapılan araştırmaya göre şubat ayında ocak ayına göre gıda madde fiyatlarında ortalama yüzde 1,54'lük bir artış yaşandı. Şubat ayında göze çarpan en büyük artışlar yüzde 26,96 artışla dolmalık biber, yüzde 19,92 artışla kabak, yüzde 19,47 artışla salatalık, yüzde 16,06 artışla patlıcan, yüzde 15,06 artışla limon; en çok göze çarpan düşüşler ise yüzde 14,11 azalışla karnabahar, yüzde 10,42 azalışla ıspanak, yüzde 8,92 azalışla yumurta, yüzde 8,38 azalışla kırmızı lahana, yüzde 7,82 azalışla kuru soğan madde fiyatlarında yaşandı." dedi.

Şubat ayında ocak ayına göre ısınma madde fiyatlarında ortalama yüzde 0,09'luk bir artış gözlendiğini vurgulayan Öner, açıklamalarına şu şekilde devam etti: "Şubat ayında ocak ayına göre barınma madde fiyatlarında yüzde 0,79'luk bir artış oldu. Aydınlanma madde fiyatında ise Şubat ayında Ocak ayına göre herhangi bir değişim gözlemlenmedi. Şubat ayında ocak ayına göre haberleşme madde fiyatlarında ortalama değişim yüzde 1,37'lik bir düşüş olarak yansıdı. Haberleşme madde fiyatlarında ocak ayına göre en göze çarpan değişimlerin yüzde 1,39 artışla internet ücreti; yüzde 13,39 azalışla PTT koli gönderme ücreti madde fiyatlarında olduğu gözlendi. Şubat ayında ocak ayına göre giyim fiyatlarında ise ortalama yüzde 0,59'luk bir düşüş gözlendi. Giyim madde fiyatlarında ocak ayına göre en göze çarpan değişimler yüzde 3,45 artışla spor ayakkabısı, yüzde 2,66 artışla eşofman, yüzde 2,09 artışla ceket madde fiyatlarında oldu. Bununla birlikte giyim madde fiyatlarında ocak ayına göre yüzde 6,44 azalışla yünlü kaban, yüzde 4,59 azalışla kazak, yüzde 2,67 azalışla elbise madde fiyatlarında düşüş gözlemlendi. Kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında yüzde 2,46'lık bir düşüş gözlendi. Kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında ocak ayına göre en göze çarpan değişimin yüzde 1,28 artışla ağız ve diş bakımı ürünleri madde fiyatlarında olduğu tespit edildi. Bununla birlikte kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında ocak ayına göre yüzde 9,33 azalışla makyaj malzemeleri fiyatında düşüş gözlemlendi."

Ulaşım ve sağlık madde fiyatlarında artış yaşandı

Şubat ayında ocak ayına göre ulaşım madde fiyatlarında yüzde 0,74'lük bir artış olduğunun belirlendiğini kaydeden Öner, "Ocak ayına göre en göze çarpan değişimlerin yüzde 3,79 artışla araçların tamirine ve bakımına ödenen ücretler, yüzde 3,79 artışla köprü geçiş ücreti fiyatlarında olduğu gözlendi. Bununla birlikte ulaşım madde fiyatlarında ocak ayına göre yüzde 4,13 azalışla uçak bileti ücreti madde fiyatlarında düşüş gözlemlendi. Şubat ayında ocak ayına göre sağlık madde fiyatlarında ortalama değişim yüzde 2,46'lık bir artış olarak gözlenirken, en göze çarpan değişimlerin yüzde 6,09 artışla ilaçlar; yüzde 1,61 azalışla derece fiyatlarında olduğu tespit edildi. Çevre ve su madde fiyatlarında yüzde 1,18'lik bir artış yaşandı. Çevre ve su madde fiyatlarında ocak ayına göre en göze çarpan değişimlerin yüzde 2,17 artışla musluk madde fiyatlarında olduğu gözlendi. Eğitim-kültür madde fiyatlarında yüzde 0,65'lik bir artış oldu. Eğitim-kültür madde fiyatlarında ocak ayına göre değişimin yüzde 4,18 artışla magazin ve dergiler, yüzde 3,22 artışla oyun konsolu madde fiyatlarında olduğu gözlendi. Bununla birlikte eğitim-kültür madde fiyatlarında yüzde 2,45 azalışla bilgisayar, yüzde 1,18 azalışla tablet fiyatlarında düşüş olduğu tespit edildi." dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı