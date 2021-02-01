Şubat 2021 Dünya Gündemi

Çin'de 2019'un sonlarında ortaya çıkmasının ardından dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili gelişmelerin yanı sıra Ekvator'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenecek Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı ve...

Çin'de 2019'un sonlarında ortaya çıkmasının ardından dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili gelişmelerin yanı sıra Ekvator'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenecek Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı ve Kosova'da yapılacak erken genel seçim şubat ayının önemli gündem maddelerini oluşturuyor.

1 Şubat

ABD Senatosu, ABD Başkanı Joe Biden'ın İç Güvenlik Bakanı adayı Alejandro Mayorkas için oylama yapacak.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, aşı üretici firmalarla videokonferans yöntemiyle görüşecek.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi Başkanlığı İngiltere'ye geçecek.

2 Şubat

ABD Senatosu, Biden'ın Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg için oylama yapacak.

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer, başkent Berlin'de, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile bir araya gelecek.

ABD Başkanı Biden, göçmenlik konusunda kararnameler imzalayacak.

3 Şubat

Kosova'da 14 Şubat'ta düzenlenecek erken genel seçim öncesi seçim kampanyası süreci başlayacak.

5 Şubat

Bosna Hersek'teki pazar yeri katliamının kurbanları törenle anılacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Arnavutluk'u ziyaret edecek.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşecek.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian, Brüksel'de temaslarda bulunacak.

Fransız-Alman Savunma ve Güvenlik Konseyi Toplantısı videokonferans yöntemiyle yapılacak.

7 Şubat

Ekvador'da cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacak.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB ile aşı satış sözleşmesi imzalayan ilaç firmalarının üst yöneticileriyle bir araya gelecek.

8 Şubat

Brüksel'de Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu oturumları başlayacak.

9 Şubat

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Senato'daki azil yargılaması başlayacak.

10 Şubat

Uluslararası Berlin Film Festivali dijital ortamda düzenlenecek.

11 Şubat

Brüksel'de AB-Ukrayna Ortaklık Konseyi Toplantısı yapılacak.

İspanya'da iki büyük işçi sendikasının çağrısıyla asgari ücret ve emekli maaşlarında artış talebiyle ülke genelinde gösteri düzenlenecek.

14 Şubat

New York'ta restoranların iç kullanımı yüzde 25 kapasiteyle açılacak.

Kosova'da erken genel seçim yapılacak.

İspanya'da Katalonya özerk bölgesinde yerel parlamento seçimi yapılacak.

17 Şubat

Kosova'nın 13'üncü bağımsızlık yıl dönümü kutlanacak.

19 Şubat

ABD'nin Paris İklim Anlaşmasına geri dönüşü resmileşecek.

22 Şubat

Brüksel'de AB Dışişleri Bakanları Toplantısı düzenlenecek.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci