Subaşıoğlu, Başsavcısı Yılmaz'a Projelerini Anlattı

Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz'a ilçedeki projelerini anlattı.



Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz, Merkezefendi Belediyesini ziyaret etti. Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu'ndan ilçe hakkında bilgi alan Başsavcı Ergül Yılmaz, devam eden projeleri de inceledi. Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler verdiği Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. - DENİZLİ