Subaru Yetkili Servislerinde Yüzde 15 İndirim Fırsatı

Temmuz ayı boyunca Subaru satış sonrası hizmet noktalarında mekanik yedek parçalarda ve işçiliklerinde yüzde 15'e varan servis avantajlarının yanı sıra, işlem gerçekleştiren tüm müşterilere Subaru logolu kupa hediye ediliyor.



Şirket açıklamasında Subaru satış sonrası hizmet noktalarında temmuz ayı boyunca özel kampanyalar sunuluyor.



Tüm mekanik yedek parçalarda ve işçiliklerinde yüzde 15 indirim uygulanan Subaru satış sonrası kampanyası 31 Temmuz'a kadar devam ediyor.