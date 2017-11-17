Subaru Türkiye'den "Araç Geri Çağırma" Haberlerine İlişkin Açıklama

Subaru Türkiye, basında yer alan "Subaru 395 bin aracını geri çağırdı" haberlerine ilişkin olarak "Subaru'nun söz konusu geri çağrılma operasyonu sadece Japonya pazarında satışı gerçekleşen bazı araçları kapsamakta, Türkiye, Avrupa ve Amerika pazarında satılan otomobilleri etkilememektedir." açıklamasında bulundu.



Subaru Türkiye'den yapılan yazılı açıklamada, basında yer alan "Subaru 395 bin aracını geri çağırdı" konulu haberlerin bazılarında eksik bilgilerin yer alması ya da sonrası için hatalı bir durumun ortaya çıkmaması adına Subaru Türkiye olarak bu açıklamanın hazırlandığı belirtildi.



Subaru'nun söz konusu geri çağrılma operasyonunun sadece Japonya pazarında satışı gerçekleşen bazı araçları kapsadığı, Türkiye, Avrupa ve Amerika pazarında satılan otomobilleri etkilemediği bildirilen açıklamada, Türkiye pazarında satışını gerçekleştirdikleri araçların son teknik kontrollerine dair denetimlerin bu geri çağrılmaya sebep olan durumun tamamen dışında olduğu kaydedildi.