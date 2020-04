Subaru Outback'e 2020 Best New Cars ödülü ABD pazarında satışa sunulan altıncı nesil Yeni Subaru Outback, Autotrader web sitesi tarafından verilen 2020 Best New Cars ödülüne hak kazandı.

ABD pazarında satışa sunulan altıncı nesil Yeni Subaru Outback, Autotrader web sitesi tarafından verilen 2020 Best New Cars ödülüne hak kazandı. Yeni Outback, Subaru'ya özgü Simetrik Sürekli Dört Çeker Sistemi ve Aktif Tork Yönlendirme özellikleriyle dikkat çekiyor. Araç, tamamen yenilenen ve gerçek tablet boyutundaki 11,6 inç ekranlı SUBARU STARLINK Multimedya Sistemi; Sürücü Dikkat Uyarısı, önceki nesle göre daha hızlı açma kapama sağlayan Elektrikli Bagaj Kapağı ve Outback XT versiyonlarında 260 beygir güce sahip motoruyla öne çıkıyor (Sadece ABD pazarı için). Yeni Outback'te Araç İçi Wi-Fi Erişim Noktası yeni bir özellik olarak yer alırken yüksek hızlı LTE İletişim Modülü aracılığıyla da sorunsuz internet erişimi sunuluyor. Autotrader web sitesi, oy birliğiyle verilen Best New Cars ödülünü kazanan modelleri, iç konfor ve malzeme kalitesi, üretim kalitesi, mevcut özellikler ve sürüş kalitesi gibi farklı kriterlere göre değerlendiriyor. Ödüle layık görülen araçlar, mevcut teknolojileri ve sundukları dinamik sürüş deneyimlerine göre de değerlendiriliyorlar. Tüm yeni Subaru Outback modelleri, Acil Durum Şeritte Kalma Asistanı ve Gelişmiş Adaptif Hız Kontrolü özelliğine sahip. EyeSight önleyici güvenlik sistemi uyarılarını ve sistem durumunu head-up display özelliği sayesinde ön cama yansıtan EyeSight Gösterge Ekranı; Adaptif LED ön farlar ve kullanışlı bağlantı noktalarına ve entegre bağlantı çubuklarına sahip üst tavan rayları da aracın yeni özellikleri arasında bulunuyor. Subaru Global Platform (SGP) sayesinde, Yeni Outback dinamik, sessiz ve pürüzsüz bir sürüş keyfi sunuyor. Kaynak: Carmedya.com