CARMEDYA.COM – Subaru'nun EyeSight özellikli 6 modeli "IIHS 2017 Top Safety Pick + (TSP+) Güvenlik Ödülü"nü kazandı. IIHS, Subaru'nun EyeSight özelliğine sahip Legacy, Outback, Forester ve Impreza modellerini ödüle layık gördü.



Subaru'nun EyeSight modelleri ödül aldı





Subaru, toplam 6 farklı modeliyle IIHS'nin 2018 Top Safety Pick (TSP) yani "En Güvenli Seçim" kategorisinde ödüller aldı. Önleyici Güvenlik Sistemi EyeSight'a sahip olan Subaru yeni XV (Crosstrek), WRX, Legacy, Outback, Forester ve Impreza modelleri IIHS'den en yüksek güvenlik puanlarını toplayarak, Subaru'nun "En Güvenli Otomobil Markası" olmaya hak kazandı.



IIHS'nin belirlediği 5 kategoriden (Önden kısmi çarpışma, önden tam çarpışma, yandan çarpışma, tavan koruması ve kafa koruması) "En İyi" ya da "İyi", ön far performansı anlamında ise "Kabul Edilebilir" veya "İyi" notlarının alınması gerekiyor.



Şirket platform üzerinde, konvansiyonel motorlara ek olarak, hibrit, şarj edilebilir hibrit veya yüzde 100 elektrikli dahil olmak üzere her türlü motor tipi kullanılabileceğini de belirtti.



The post Subaru'nun EyeSight modelleri ödül aldı appeared first on Carmedya.