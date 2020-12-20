Subaru Avrupa için tam elektrikli modeli doğruladı
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Subaru Avrupa için tam elektrikli modeli doğruladı

20.12.2020 11:12 | Son Güncelleme: 20.12.2020 11:17
Subaru Avrupa için tam elektrikli modeli doğruladı

Subaru Corporation’ın Avrupa şubesi Subaru Europe, şirketin tamamen elektrikli bir aracın piyasaya sürülmesine hazırlandığını doğruladı.

Subaru Corporation'ın Avrupa şubesi Subaru Europe, şirketin tamamen elektrikli bir aracın piyasaya sürülmesine hazırlandığını doğruladı.

2020'lerin ilk yarısında piyasaya sürülmesi planlanan Subaru'nun tamamen elektrikli aracı, Subaru Forester modeline benzer boyutta orta sınıf bir SUV olacak ve Toyota ile paylaşılan bir platform üzerine inşa edilecek. Konuyla ilgili ek bilgiler önümüzdeki yıl paylaşılacak.

Bu bilgilendirme, Subaru'nun Avrupa'daki çevresel ayak izini azaltma ve alternatif güç aktarma organlarına yönelik artan talebi karşılama yönündeki çabalarının altını çiziyor.

Bu gelişme aynı zamanda, markanın Avrupa'da bugün bölge satışlarının %60'ını temsil eden üç temel model olan Impreza e-BOXER, Subaru XV e-BOXER ve Forester e-BOXER modellerinin mild-hibrit varyantlarını piyasaya sürdükten sonraki ikinci elektrifikasyon adımını da işaret ediyor.

Kaynak: Carmedya.com

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