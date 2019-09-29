29.09.2019 14:26

- Suat Tekelioğlu son yolculuğuna uğurlandı

TRABZON - Bir dönem Trabzonspor'da futbol oynayan, Trabzonspor izleme komitesinde görev yapan ve dün kalp rahatsızlığı nedeniyle yaşamını yitiren Suat Tekelioğlu son yolculuğuna uğurlandı.

İskenderpaşa Camii'nde öğle namazı sonrasında kılınan cenaze namazına Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yönetim kurulu üyeleri, eski yöneticiler, kulüp çalışanları, siyasi parti mensupları, çeşitli sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, Tekelioğlu'nun yakınları ve çok sayıda vatandaşlar katıldı. Cenaze namazının ardından, Suat Tekelioğlu'nun naaşı, Boztepe'de bulunan aile kabristanlığına defnedildi.

Suat Tekelioğlu'nun cenaze namazı öncesinde ise kardeşleri Trabzonspor Divan üyesi ve eski teknik direktörü Sadi Tekelioğlu ile eski Trabzonspor yöneticisi Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu taziyeleri kabul etti.

Kaynak: İHA