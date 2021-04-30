Suat Serdar kimdir? Suat Serdar kaç yaşında, nereli? Suat Serdar mevkiisi ne?
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Suat Serdar kimdir? Suat Serdar kaç yaşında, nereli? Suat Serdar mevkiisi ne?

Suat Serdar kimdir? Suat Serdar kaç yaşında, nereli? Suat Serdar mevkiisi ne?
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem

Spor gündeminde trend olan ve sporseverlerin merak konusu haline gelen Serdar Suat hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki, Suat Serdar kimdir? Suat Serdar kaç yaşında, nereli? Suat Serdar mevkiisi ne? İşte, detaylar…

Suat Serdar hakkında yaşanan transfer gündemi gelişmesi sonrası Suat Serdar hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. Peki, Suat Serdar mevkiisi ne Suat Serdar kimdir? Suat Serdar kaç yaşında, nereli gibi soruların yanıtlarını araştırdı.

SUAT SERDAR KİMDİR?

Suat Serdar Bundesliga'da mücadele eden Schalke 04 takımında defansif orta saha olarak forma giyen Alman-Türk futbolcudur.

Doğum tarihi: 11 Nisan 1997

Kaç yaşında: 24

Nereli: Bingen am Rhein, Almanya

Boy: 1,84 m

Kilo: 75 kg

Serdar futbola doğduğu kent Bingen'in takımlarından Hassia Bingen'de başladı. 2008 yılında 1. FSV Mainz 05'a transfer oldu. 2012-13 sezonunda Mainz'ın U-17 takımına, bir sonraki sezon da U-19 takımına yükseldi.

2015-16 sezonunda A takım ile antrenmanlara çıkıp, 13 Eylül 2015'te Schalke 04 ile oynanan Bundesliga maçında teknik direktör Martin Schmidt tarafından ilk kez kadroya alındı. 2 gün sonra 3. Liga'da mücadele eden 1. FSV Mainz 05 II takımı ile VfB Stuttgart II karşısında kariyerinin ilk profesyonel maçına çıktı.18 Eylül 2015'te ise TSG 1899 Hoffenheim'ı kendi sahalarında 3-1 yendikleri maçta 88. dakikada Yunus Mallı'nın yerine oyuna girerek ilk Bundesliga maçına çıktı.

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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