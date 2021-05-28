Suat Çelen: Bu şampiyonluklarla Türkiye'de cimnastik daha çok gelişecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Suat Çelen: Bu şampiyonluklarla Türkiye'de cimnastik daha çok gelişecek

Suat Çelen: Bu şampiyonluklarla Türkiye'de cimnastik daha çok gelişecek
Demirören Haber Ajansı / Ercan Ata - Haberler | Spor

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Ayşe Begüm Onbaşı'yı tebrik ederek, "Umarım bu şampiyonluklarla birlikte Türkiye'de cimnastik daha çok gelişecek ve daha çok büyüyecek" dedi.

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Ayşe Begüm Onbaşı'yı tebrik ederek, "Umarım bu şampiyonluklarla birlikte Türkiye'de cimnastik daha çok gelişecek ve daha çok büyüyecek" dedi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda Ayşe Begüm Onbaşı, tek kadınlar kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu. Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, 19 yaşındaki milli sporcunun büyük başarısıyla ilgili duygularını Demirören Haber Ajansı'na anlattı. Başkan Çelen, şunları dedi: "Bir kez daha Aerobik Dünya Şampiyonası'nda ülkemizin yüzünü güldürmeyi başardık. Ayşe Begüm Onbaşı'yla ülkemize altın madalya kazandırdık. Tarihimizde aerobik cimnastikte gelen ilk altın madalya ve ülkemizin artistik cimnastikle beraber büyükler kategorisinde aerobikle birlikte ikinci dünya şampiyonasında elde ettiğimiz madalya oldu. Arayıp kutlayan başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sayın Bakanımıza, arayıp kutlayan herkese yürekten teşekkürlerimizi arz ediyorum. Türk cimnastiği olarak ülkemizin yüzünü güldürebildiysek ne mutlu bize. Gerçekten bu yükselişimiz inşallah olimpiyatlarda da devam eder ve ülkemizin yüzünü güldürmeye devam ederiz. Cimnastiğin ülkemizde destekleniyor olması ve yapılıyor olması bizi gerçekten mutlu ediyor. Umarım bu şampiyonluklarla birlikte Türkiye'de cimnastik daha çok gelişecek ve daha çok büyüyecek. Ben bir kez daha sporcumuz Ayşe Begüm Onbaşı'yı, antrenörünü, teknik heyetimizi ve tabii ki de sporcumuzun ailesini, sporcularımızın ailelerini, kulüplerini yürekten kutluyor ve tebrik ediyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ercan Ata

Milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı dünya şampiyonu oldu!
Milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı dünya şampiyonu oldu!
Milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı, dünya şampiyonu oldu
Milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı, dünya şampiyonu oldu
Futbol: Hazırlık maçı
Futbol: Hazırlık maçı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Mustafa Şentop İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Aslı Bekiroğlu İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya Barış Murat Yağcı
Spor Gervinho Burak Yılmaz Nihat Özdemir Servet Yardımcı Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Suat Çelen: Bu şampiyonluklarla Türkiye'de cimnastik daha çok gelişecek - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.05.2021 22:12:09. #1.13#

title