Suat Ateşdağlı kimdir, Suat Ateşdağlı Galatasaraylı mı? Suat Ateşdağlı Yenikapı Galatasaray şampiyonluk konseri ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Galatasaray'da 25. şampiyonluk kutlamaları hazırlıkları tam gaz devam ediyor. Yenikapı Meydanı'nda yapılacak olan kutlamalarda sahne alacak isimler de belli oldu. Kutlamalarda ünlü şarkıcılar Hadise, Edis, Suat Ateşdağlı, Kenan Doğulu, Sıla ve Emir Can İğrek gibi isimler şarkılarıyla taraftarları coşturacak. Peki, Suat Ateşdağlı kimdir, Suat Ateşdağlı Galatasaraylı mı? Suat Ateşdağlı Yenikapı konseri saat kaçta başlayacak?

SUAT ATEŞDAĞLI KİMDİR?

Suat Ateşdağlı 1983'ten bu yana DJ kabininde. İstanbul'un efsane kulüplerinde çaldı. 'Bosphorus Night' albümünden sonraGökçe Kırgız'ın seslendirdiği 'Son Rötuş' remiksiyle gündemde.

İstanbul gece hayatını yıllardan beri yönlendiren Suat Ateşdağlı DJ'lik kariyerine 1983 yılında Moda 29'da başladı. 10 yılı aşkın süre 29 Grubu'na bağlı kulüplerde DJ'lik yaptı.

Radyoculuk kariyerine ilk olarak Metro FM'in müzik direktörlüğünü yaparak başladı. Türkiye'nin ilk dans müzik istasyonu olan Radyo 2019'un kuruluşunda büyük rol oynadı.

1996 yılında kurduğu S& S Musicmaker Müzik Organizasyon Şirketi ile daha geniş kitlelere müzik bilgi, deneyim ve arşivini aktarmaya başladı. S&S Musicmaker, Türkiye'de ilk kez profesyonel DJ ve arşiv hizmeti veren kuruluş.

2008 Mart ayında da Suat Ateşdağlı Bosphorus Night 2 complation ı çikardı.Bosphorus Night 2 de Bosphorus Night gibi yabancı müzik listelerinde bir numara olmayı başardı. Daha sonra 2008 Haziran ayında Gaja Voyage by Suat Ateşdağlı yı çıkarıp ,müthiş bir başarı elde etmiştir.Ayrıca 2008 Demet Akalın'ın albümünde bulunan Mucize adlı şarkıya ve 2008 Nilüfer 'in albümündeki bazı parçalara; ekip olarak da 2008 Tarkan'ın Metamorfoz albümündeki Dilli Düdük adlı parçaya mix yapmıştır. 2008 Temmuz ayında Suat Ateşdağlı "My Love" isimli ilk kendi şarkısını yaptı. Reina Compilation'ı da yer aldı.

Dünyanın birçok yerindeki özel davetlerde kariyerini sürdüren Ateşdağlı, 2001 yılından bu yana Avrupa'nın önde gelen kulüpleri arasında kabul edilen Reina'da DJ'lik yaptı.2009 yılının başında Suat Ateşdağlı, Türkiye'yi 2009 yılı Eurovision yarışmasında temsil edecek olan Hadise ile çalışmaya başladı ve Hadise'nin Eurovision'da söylediği "Düm Tek Tek" adlı şarkının remix'ini yaptı.

2009 yılının Mayıs'ında Bosphorus Night serisinin üçüncüsü Bosphorus Night 3 piyasaya çıktı ve çıktığı andan itibaren "En Çok satanlar" listesinin bir numarasına yerleşti.

SUAT ATEŞDAĞLI YENİKAPI KONSERİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Suat Ateşdağlı Yenikapı konseri saati henüz açıklanmadı.