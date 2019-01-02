Suat Altın 2019'dan Umutlu

Suat Altın İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Suat Altın, 2018 yılının zor bir dönemden geçtiğini söyleyerek, "2019 yılı bizim için daha parlak bir yıl olacak" dedi.

Suat Altın İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Suat Altın, 2018 yılını değerlendirerek, 2019 yılından beklentilerini açıkladı. 2018 yılının zor dönemden geçtiğini ama ona rağmen bekledikleri değerlerin üstünde bir değer oluştuğunu kaydeden Altın, "2018 yılı Suat Altın İnşaat olarak güzel bir şekilde geçti. yüzde 90 seviyesinde güzel bir şekilde geçti, verimliydi. Beklediğimiz değerlerin altında değil, üstünde bir değer oluştu. Şuanda yaptığımız projeler İldem bölgesinde bin 36 daire ve 100 tane dükkandan oluşmaktadır. Bizim projelerimizde ki ilerleyişimiz ve teslimatlarımız hızla devam etmektedir. Şuanda da İstanbul kartal bölgesindeki projemizde teslimata hazırlanmaktayız. Şu an Kartal da ki inşaatımızda yüzde 90 seviyesine geldik. 2019'un 6'ıncı ayı gibi projemizi bitirmiş olacağız. Yaklaşık 300 dairelik 2019'da, 700 dairelik de 2020 yılında teslim edeceğimiz projemiz var. Ayrıca Karlılık oranı yüksek yeni projeler bakıyoruz. Özellikle şehir içinde fevkalade lokasyona sahip olan projelerle ilgili görüşmelerimiz var. Özellikle Yıldırım Beyazıt bölgesinde 200 dairelik bir yere başlayacağız. Bizde ülkemizin akışkanlığına göre, devletimizin aldığı tedbirlere göre elimizden geldiği kadar tedbirler almaya çalışıyoruz. İşimizi en iyi şekilde takip edip süreçleri takip ediyoruz" şeklinde konuştu.

2019 yılı bizim için daha parlak bir yıl olacak

İnşaat sektörünün 2019'da seçim sonrasında bir atağa geçeceğine inandığını kaydeden Altın, "Özellikle Mayıs ayından sonraki süreçte gurbetçilerin geri gelmesiyle birlikte atağa geçecektir. Şuanda da şehrimizde ciddi bir gurbetçi var. Bizde bunu değerlendirmeye çalışıyoruz. Bu ayın 20'sine kadar gurbetçilerimizi de ofisimize çay içmeye bekliyoruz. 2019 yılı bizim için daha parlak bir yıl olacak. Satışların ve projelerin zirve yaptığı bir dönem olacak. Bizim şuan için devletten beklentimiz, faizlerin 0.98 veya 1 gibi orana düşmesidir. Şuanda elimizde 15 milyonluk kredi kullanacağımız müşterimiz var ana şu anda kredi çektiremiyoruz. Maliyetler arttığı için taksitlerini ödeyemeyecekler. Şuanda faiz oranları arttığı için ödemekte sıkıntı çekiyorlar. Bu faizlerin düşmesini bekliyorlar. Devletimiz bununla ilgili çalışmalar yapıyor ama şuanda tam bir sonuca ulaşamadılar" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA