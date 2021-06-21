Suarez'in İtalya'daki tartışmalı dil sınavına ilişkin soruşturmada 4 kişinin yargılanması istendi
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Suarez'in İtalya'daki tartışmalı dil sınavına ilişkin soruşturmada 4 kişinin yargılanması istendi

Suarez'in İtalya'daki tartışmalı dil sınavına ilişkin soruşturmada 4 kişinin yargılanması istendi
Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Spor

İtalya'da savcılar, İspanya'nın Atletico Madrid takımında forma giyen Luis Suarez'in geçen eylülde Perugia Yabancılar Üniversitesinde aldığı dil sınavına yönelik soruşturmada Uruguaylı futbolcunun sınavdan geçmesine yardımcı olduğu gerekçesiyle 4 üniversite yetkilisinin yargılanmasını talep etti.

İtalya'da savcılar, İspanya'nın Atletico Madrid takımında forma giyen Luis Suarez'in geçen eylülde Perugia Yabancılar Üniversitesinde aldığı dil sınavına yönelik soruşturmada Uruguaylı futbolcunun sınavdan geçmesine yardımcı olduğu gerekçesiyle 4 üniversite yetkilisinin yargılanmasını talep etti.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'a geçen sezon öncesi transferi gündeme gelen ve bu takımda oynayabilmesi için İtalyanca dil yeterlilik belgesi alarak İtalyan vatandaşlığına geçmesi gereken Suarez'in 17 Eylül 2020'de girdiği sınava ilişkin soruşturma süreci devam ediyor.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Perugia Cumhuriyet Savcılığının yürüttüğü soruşturmada, Uruguaylı futbolcunun sınavdan "kolay" bir şekilde geçmesini sağladıkları iddia edilen aralarında üniversitenin o dönemki rektörü Prof. Giuliana Grego Bolli de olmak üzere toplam 4 üniversite yetkilisinin yargılanması talep edildi.

Söz konusu talebin inceleneceği ön inceleme duruşmasının 28 Eylül'de yapılacağı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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Suarez'in İtalya'daki tartışmalı dil sınavına ilişkin soruşturmada 4 kişinin yargılanması istendi - Haberler Spor
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