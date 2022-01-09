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Sualtı sporlarında bu ayki yarışmalar ertelendi

Sualtı sporlarında bu ayki yarışmalar ertelendi
AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF), bu ayki yarışmaların genel kuruldan sonra yapılmak üzere ertelendiğini duyurdu.

ANKARA (AA) - Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF), bu ayki yarışmaların genel kuruldan sonra yapılmak üzere ertelendiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün E-55713576-125.99-1656618 sayılı yazısı ile federasyonumuzca düzenlenmesi planlanan 2021-2022 etkinlik takviminde yer alan ocak ayı yarışmalarının, 29 Ocak Cumartesi günü Ankara'da gerçekleştirilecek TSSF 5. Seçimli Olağan Genel Kurulu'ndan sonra yapılmak üzere ertelenmesi bildirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Bu kapsamda federasyon tarafından ocak ayında düzenlenmesi planlanan yarışmaların ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri

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