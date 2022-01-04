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Sualtı Sporları Federasyonunda genel kurul tarihi belli oldu

Sualtı Sporları Federasyonunda genel kurul tarihi belli oldu
AA / Musa Samur - Haberler | Spor

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu 5. Olağan Genel Kurulu, 29 Ocak Cumartesi günü yapılacak.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu 5. Olağan Genel Kurulu, 29 Ocak Cumartesi günü yapılacak.

Sualtı Federasyonu Seçim Komisyonundan yapılan açıklamada, genel kurulun 29 Ocak Cumartesi günü saat 13.00'te Gençlik ve Spor Bakanlığındaki konferans salonunda yapılmasına, yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantının çoğunluk aranmaksızın 30 Ocak Pazar günü aynı yer ve saatte yapılmasına karar verildiği bildirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Tahkim Kurulu, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunda 25 Aralık'ta yapılması gereken seçimli olağan genel kurulu iptal ederek yeni seçim sürecini yönetmesi için 3 kişiden oluşan komisyon görevlendirmişti.

AA / Musa Samur - Spor Haberleri

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