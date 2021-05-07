Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Özen: "BM'nin kararı, boğulmalara karşı farkındalık oluşturacak"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Özen: "BM'nin kararı, boğulmalara karşı farkındalık oluşturacak"

Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Özen: 'BM'nin kararı, boğulmalara karşı farkındalık oluşturacak'
Anadolu Ajansı / Sinem Er - Haberler | Spor

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Başkanı Şahin Özen, 25 Temmuz'un 'Dünya Boğulmayı Önleme Günü' olarak ilan edilmesinin boğulmalara karşı bilinç ve farkındalık düzeyini artıracak bir karar olduğunu belirtti.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Başkanı Şahin Özen, 25 Temmuz'un 'Dünya Boğulmayı Önleme Günü' olarak ilan edilmesinin boğulmalara karşı bilinç ve farkındalık düzeyini artıracak bir karar olduğunu belirtti.

TSSF'den yapılan açıklamada, "Birleşmiş Milletler (BM) tarafından alınan karar ile tüm dünya ülkelerinde artık her yıl 25 Temmuz Dünya Boğulmayı Önleme Günü, çeşitli etkinliklerle gündeme gelecek. İnsanlar bu konuda yeterince bilinçlenirse, dünyada her yıl boğulma sonrası yaşanan yüz binlerce ölümü önlemek mümkün olabilecektir." denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ve "BM'nin kararı, boğulmalara karşı farkındalık oluşturacak." diyen federasyon başkanı Şahin Özen, şunları kaydetti:

"Avrupa İstatistik Ofisinin verilerine göre dünyada her yıl 360 bin kişi suda boğularak hayatını kaybediyor. Kazaya bağlı ölümler arasında boğulmayla gelen ölümler yüzde 7'lik oranla dünyada üçüncü sırada yer alıyor. 28 Avrupa ülkesinde boğulmaya bağlı ölümlerde Türkiye 21. sırada. Her yıl ülkemizde ortalama 900 vatandaşımız boğulmalar sonunda hayatını kaybediyor. Türkiye'de boğulmaya bağlı ölümler, kazara meydana gelen ölümlerde trafik kazalarından sonra ikinci sırada. Boğulmaların en çok yaşandığı yaz mevsimi yaklaşıyor. Sıcaklığın artmasıyla birlikte vatandaşlarımızın denizde ya da iç sularımızda, havuzlarda çok dikkatli olmasını istiyoruz. Cankurtaran olmayan havuz, sahil ya da iç sularda serinleme ihtiyacının, insanları boğulma riskine karşı savunmasız bıraktığını unutmayalım."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Donald Trump Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Demet Akalın Aleyna Tilki İbrahim Tatlıses
Spor Diego Cyle Larin Bülent Uygun Yılmaz Vural Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Özen: "BM'nin kararı, boğulmalara karşı farkındalık oluşturacak" - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 13:46:43. #1.15#

title