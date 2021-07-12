Sualtı Ragbisi Federasyon Kupası'nda zirve Ege Sualtı Sporları Kulübü'nün oldu

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından gerçekleştirilen Sualtı Ragbisi U24 Gençler Federasyon Kupası'nda erkeklerde ve kadınlarda kupanın sahibi Ege Sualtı Sporları Kulübü takımları oldu.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından gerçekleştirilen Sualtı Ragbisi U24 Gençler Federasyon Kupası'nda erkeklerde ve kadınlarda kupanın sahibi Ege Sualtı Sporları Kulübü takımları oldu.

İzmir Bornova'daki İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Yüzme Havuzu'nda 9-11 Temmuz tarihleri arasında yapılan TSSF Sualtı Ragbisi U24 Gençler Federasyon Kupası'nda 5 kadın, 6 erkek takımı mücadele etti. Sualtında 3 gün süren zorlu karşılaşmaların ardından erkeklerde Federasyon Kupası'nı Ege Sualtı Sporları Kulübü kaldırdı. İkincilik kürsüsüne Ege Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü çıkarken, üçüncü İzmir Yüzme İhtisas ve Su Sporları Kulübü oldu. Kadınlarda Federasyon Kupası yine Ege Sualtı Sporları Kulübü takımının oldu. İzmir Yüzme İhtisas ve Su Sporları Kulübü ikinci olurken, İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü üçüncü oldu. Dün yapılan törende dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları verildi.

TSSF Başkanı Prof. Dr. Şahin Özen yaptığı açıklamada, "Federasyon Kupası mücadelelerine katılan tüm spor kulübü takımlarına teşekkür ediyorum. Kupayı kaldıran ve dereceye giren takımlarımızı tebrik ediyorum. Sualtı ragbisinde ulusal yarışmalarımızda sporcularımızın gösterdiği performanslar, geçmiş yıllardaki uluslararası başarılara bu yıl da yenilerini de ekleyeceğimizin göstergesi ve ümitliyiz" dedi.

Sualtı Ragbisi U24 Gençler Federasyon Kupası, Bornova Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şahin Kardaş, TSSF Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Arslan, TSSF Spor Koordinatörü İrfan Kara, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Egeli, Ege Üniversitesi Spor Kulübü Müdürü Halil Öztürk, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Genel Sekreteri Barış Şeref ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Su Sporları Direktörü Soykan Üstünkar'ın destek ve katılımlarıyla gerçekleşti.

Yarışmalar, TSSF'nin youtube sayfasından canlı olarak yayınlandı.

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Kaynak: Habermetre