Sualtı Ragbisi Büyükler Türkiye Şampiyonası 20-22 Ağustos 2021 tarihinde İzmir'de düzenlenecektir.
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Sualtı Ragbisi Büyükler Türkiye Şampiyonası 20-22 Ağustos 2021 tarihinde İzmir'de düzenlenecektir.

Sualtı Ragbisi Büyükler Türkiye Şampiyonası 20-22 Ağustos 2021 tarihinde İzmir'de düzenlenecektir.
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Federasyonumuz 2021 faaliyet takviminde yer alan Sualtı Ragbisi Büyükler Türkiye Şampiyonası 20-22 Ağustos 2021 tarihleri arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Tesisleri Yüzme Havuzu (Bornova)'da düzenlenecektir.

Federasyonumuz 2021 faaliyet takviminde yer alan Sualtı Ragbisi Büyükler Türkiye Şampiyonası 20-22 Ağustos 2021 tarihleri arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Tesisleri Yüzme Havuzu (Bornova)'da düzenlenecektir.

Yarışma talimatı için tıklayınız.

Kaynak: Habermetre

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Sualtı Ragbisi Büyükler Türkiye Şampiyonası 20-22 Ağustos 2021 tarihinde İzmir'de düzenlenecektir. - Haberler
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