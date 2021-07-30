Sualtı Ragbisi Büyükler Türkiye Şampiyonası 20-22 Ağustos 2021 tarihinde İzmir'de düzenlenecektir.
Federasyonumuz 2021 faaliyet takviminde yer alan Sualtı Ragbisi Büyükler Türkiye Şampiyonası 20-22 Ağustos 2021 tarihleri arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Tesisleri Yüzme Havuzu (Bornova)'da düzenlenecektir.
Federasyonumuz 2021 faaliyet takviminde yer alan Sualtı Ragbisi Büyükler Türkiye Şampiyonası 20-22 Ağustos 2021 tarihleri arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Tesisleri Yüzme Havuzu (Bornova)'da düzenlenecektir.
Yarışma talimatı için tıklayınız.
Kaynak: Habermetre