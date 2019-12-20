Sualtı Hokeyi U19 Türkiye Şampiyonası DPÜ'de

20.12.2019 18:08 | Son Güncelleme: 20.12.2019 18:13

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, (DPÜ) Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Sualtı Hokeyi U19 Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor.



Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Olimpik Yüzme Havuzu'nda süren Türkiye Su Altı Sporları Federasyonu (TSSF) Sualtı Hokeyi 19 Yaş ve Altı Türkiye Şampiyonası'nda kadınlarda 12, erkeklerde 25 spor kulübü şampiyonluk için yarışıyor.



"Türkiye su altı hokeyinde dünyanın en büyük söz sahibi ülkesi"



TSSF Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen, turnuvaya ilişkin yaptığı açıklamada, şampiyonaya katılan tüm kulüplere teşekkür ederek, başarılar diledi. Özen, "19 yaş altı bayanlar ve erkekler su altı hokeyi şampiyonası ile bundan sonra bu yaş kategorisinde Türkiye şampiyonaları yapmayı kararlaştırdık. Görüyorum ki bugün burada 25 kulüplü oldukça geniş katılımlı bir turnuva yapıyoruz. Bu turnuvaya katılanlara bütün kulüplerimize başarılar diliyorum. Su altı hokeyin 23 yaş altı kategorisinde erkek milli takımımız 3 kes üst üste dünya şampiyonu, büyük erkekler 2 kez üst üste Avrupa şampiyonu oldu ve 2018-2019 sezonu su altı hokeyi ülkemiz adına oldukça başarılı geçti. İnşallah 2021 yılın da da su altı hokeyinin en prestijli şampiyonalarından olan U23 ve U19 Dünya şampiyonasına ev sahipliği yapacağız ve umuyorum ki yine her iki kategoride de dünya şampiyonu olacağız" dedi.



"Siz enerjinizi spora harcasanız vücudunuzda sağlıklı olacaktır"



Müsabakaların Dumlupınar Üniversitesinden yapılmasından dolayı oldukça memnun olduklarını söyleyen Rektör Kazım Uysal ise, "Böyle bir etkinliği Kütahya'da ve üniversitemizde yapıyor olmaktan oldukça memnunuz. Federasyonumuzun Kütahyayı seçtiği için ve il gençlik hizmetleri müdürümüzün de burada yaptığı için teşekkür ediyorum. Sizlerin spor yapıyor olmanız sanat ile uğraşmanız bizleri ziyadesi ile memnun ediyor. Çünkü sağlam kafa sağlam vücutta olur. Eğer siz spor ile uğraşırsanız, eğer siz enerjinizi spora harcarsanız vücudunuzda sağlıklı olacaktır" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA