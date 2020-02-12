Sualtı Hokeyi Dünya Şampiyonluğuna ev sahipliği yapacak

12.02.2020 11:34 | Son Güncelleme: 12.02.2020 11:34

Sualtı hokeyinde dünya ve Avrupa şampiyonluklarına imza atan Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF), bu büyük organizasyonu İstanbul'da gerçekleştirecek.

Sualtı hokeyi, paletli yüzme, sualtı ragbisi, serbest dalış, sualtı görüntüleme ve zıpkınla balık avı branşlarındaki uluslararası yarışmalarda son yıllarda üst üste muhteşem başarılara imza atan Türkiye, tarihinde ilk defa sualtı hokeyinde bir dünya şampiyonluğuna ev sahipliği yapacak. Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) 6. Sualtı Hokeyi Yaş Grubu Dünya Şampiyonası, serbest dalış ve paletli yüzmede birçok uluslararası yarışma organizasyonunu başarıyla gerçekleştiren Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından 30 Temmuz-8 Ağustos 2021 yılında İstanbul'da düzenlenecek. Geçen yıl 16 ülkenin katılımıyla İngiltere'de 5.si yapılan dünya şampiyonasının 24 yaş altı erkekler kategorisinde üst üste 3. kez dünya şampiyonu olma başarısı gösteren Sualtı Hokeyi Milli Takımı'mız, İstanbul'da yapılacak şampiyonanın bütün kategorilerinde madalya ve şampiyonluk hedefiyle yarışacak.

DÜNYA ŞAMPİYONASI 24 VE 19 YAŞ ALTINDA YAPILACAK

CMAS 6. Sualtı Hokeyi Yaş Grubu Dünya Şampiyonası, 24 yaş ve 19 yaş altında kadınlar ve erkekler olmak üzere 4 kategoride düzenlenecek. Şampiyonaya birçok ülkeden çoğunluğu sporcu olmak üzere yaklaşık 700 kişinin katılması bekleniyor. 2 yılda bir yapılan şampiyonaya bugüne kadar 24 yaş altında katılan Sualtı Hokeyi Milli Takımı'mız, ilk kez 19 yaş altı kadınlar ve erkekler kategorisinde de yarışacak. 24 yaş altı ve 19 yaş altındaki tüm kategorilerde madalya ve şampiyonluk hedefiyle mücadele edecek Sualtı Hokeyi Milli Takımı'mız, genç ve büyük erkeklerde dünyanın en güçlü takımlarından biri olarak kabul ediliyor. 24 yaş altında kırılması zor bir rekor olan üst üste 3 dünya şampiyonluğunu ülkemize yaşatan Milliler, büyük erkeklerde de son iki Avrupa Şampiyonluğu'na imza atmayı başardı.

CMAS'ın, dünyadaki en saygın sualtı sporu yarışma organizasyonlarından olan Sualtı Hokeyi Yaş Grubu Dünya Şampiyonası için Türkiye'yi tercih etmesinden gurur ve mutluluk duyduklarını ifade eden TSSF Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen, "Son yıllarda federasyonumuz birçok branşta ülkemize uluslararası şampiyonluklar ve madalyalar kazandırdı. İstikrarlı ve yükselen bir başarı grafiği yakaladık. Bu başarılarımızın temelini bilimsel ve disiplinli çalışmalar oluşturmaktadır. Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızın, yerel yönetimlerimizin desteği, spor kulüplerimizin, eğitim merkezlerimizin ve sualtı topluluğu üyelerimizin yoğun çabalarının meyvelerini son yıllarda altın madalyalar olarak ülkemize armağan ediyoruz. Sualtının dünyada yükselen markası olduk. Tabi son yıllardaki uluslararası yarışmalara başarıyla ev sahipliği yapmamızın yansımaları da CMAS nezdinde olumlu değerlendirilmekte, dikkate alınmaktadır. Dolayısıyla gerek bu yıl İzmir'de gerçekleştireceğimiz CMAS Sualtı Ragbisi U21 Dünya Şampiyonası, gerek 2021'de ev sahipliği yapacağımız CMAS Sualtı Hokeyi Yaş Grubu Dünya Şampiyonası'nda ülkemizde karar kılınması tesadüf değildir. Bu vesileyle CMAS Başkanı Anna Arzhanova ve CMAS Yönetim Kurulu Üyeleri'ne de federasyonumuz ve sualtı topluluğu üyelerimiz adına teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler