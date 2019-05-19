Sualtı Hokeyi Büyükler Türkiye Şampiyonası - Tekirdağ

Tekirdağ'da düzenlenen Sualtı Hokeyi Büyükler Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya, 21 spor kulübünden 18 erkek, 11 kadın takımı katıldı.

Müsabakalar sonucunda erkeklerde Deniz Yıldızları Spor Kulübü birinci, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Spor Kulübü ikinci ve Denizaltı Su Sporları Kulübü üçüncü oldu. Kadınlarda ise Buz Yüzme ve Sualtı Sporları Kulübü birinci olurken, Bilimsel Yüzme Eğitim Spor Kulübü ikinci ve Deniz Yıldızları Spor Kulübü üçüncü sırayı aldı.

Ödül töreninde konuşan Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Şahin Özen organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Şampiyonaya yaklaşık 500 sporcunun katıldığını ifade eden Özen, "Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu bünyesinde 11 farklı branşı barındıran ve bunların birçoğu da dünya ve Avrupa şampiyonluğu unvanını hak ederek taşıyan büyük bir aile. Su altı hokeyi bizim Avrupa'da başarı elde ettiğimiz ve bayrağımızı dalgalandırdığımız bir spor branşı. Bugün 4 gün süren bir organizasyonu başarı ile tamamladık. Bu şampiyonaya katılan ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Konuşma sonrası başarı elde eden takımlara madalya ve kupaları verildi.

Kaynak: AA