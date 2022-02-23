Sualtı Hokeyi 24 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası yarın Ankara'da başlayacak - Haberler
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Sualtı Hokeyi 24 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası yarın Ankara'da başlayacak

AA, Erkan Tiryaki - Spor
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Sualtı Hokeyi 24 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası yarın Ankara'da başlayacak

Sualtı Hokeyi 24 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçmeleri Ankara'da yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

ANKARA (AA) - Sualtı Hokeyi 24 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçmeleri Ankara'da yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

ODTÜ Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilecek şampiyonaya 23 kulüp katılacak. Erkeklerde 21, kadınlarda ise 11 takım mücadele edecek.

İki farklı havuzda müsabakaları yapılacak şampiyona, 27 Şubat Pazar günü final maçlarıyla sona erecek.

AA / Erkan Tiryaki - Spor

Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Türkiye, Ankara, Milli, Spor, Haberler

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