Sualtı Hokeyi 24 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası, Ankara'da yapılacak - Haberler
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Sualtı Hokeyi 24 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası, Ankara'da yapılacak

AA, Fatih Gazioğlu - Spor
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Sualtı Hokeyi 24 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası, Ankara'da yapılacak

Sualtı Hokeyi 24 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçmeleri 24-27 Şubat tarihlerinde Ankara'da yapılacak.

ANKARA (AA) - Sualtı Hokeyi 24 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçmeleri 24-27 Şubat tarihlerinde Ankara'da yapılacak.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan (TSSF) yapılan açıklamaya göre, yarışlar Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Yüzme Havuzu'nda düzenlenecek.

Organizasyona katılacak kulüplerin 18 Şubat Cuma günü saat 16.00'ya kadar başvurabileceği belirtildi.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye, Ankara, Milli, Spor, Haberler

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