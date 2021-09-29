ÇANAKKALE (Habermetre) - Federasyonumuz 2021 yılı planlı faaliyet takviminde yer alan Sualtı Hokeyi 19 Yaş ve Altı Türkiye Şampiyonası 14-17 Ekim 2021 tarihleri arasında Çanakkale'de düzenlenecektir. Yarışma talimatı ve başvuru formu için tıklayınız.

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