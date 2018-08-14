Sualtı Görüntüleme Yönetmeni Tahsin Ceylan Açıklaması

Sualtı Görüntüleme Yönetmeni ve Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Çevre Kurulu Başkanı Tahsin Ceylan, Erdek Körfezinin PİNA açısından çok zengin olduğuna dikkati çekti.

2. Erdek Zamanı Festivali kapsamında, Erdek Belediyesi tarafından düzenlenen "1. Uluslararası Sualtı Görüntüleme Yarışması" kapsamında Erdek'e gelen Ceylan, "PİNA'lar, tüm dünyada nesilleri tükenme tehlikesi bulunması nedeniyle 'Kırmızı Liste'yle Uluslararası Doğa Birliği kararıyla koruma altına alınan canlılardır. Bugün Akdeniz'de bile PİNA kalmadı. Erdek Körfezi de PİNA açısından çok zengin. Bu PİNA yataklarının daha da geliştirilmesi gerekiyor. Bu konuda, Osman Benli'nin başkanlığındaki Erdekspor Dalış Kulübü'nün de çalışmalar yaptığını ve PİNA ekim tarlaları oluşturmaya çalıştığını memnuniyetle gözlemliyoruz" şeklinde konuştu. - BALIKESİR