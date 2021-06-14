Sualtı dans gösterisi hayran bıraktıDansçı çekimi tamamlamak için suyun altında 26 saat geçirdi
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Sualtı dans gösterisi hayran bıraktıDansçı çekimi tamamlamak için suyun altında 26 saat geçirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Sualtı dans gösterisi hayran bıraktı Dansçı çekimi tamamlamak için suyun altında 26 saat geçirdi Çin'de, bir festival öncesi gerçekleştirilen "Dua" sualtı dans gösterisi izleyenleri kendine hayran bıraktı.

- Sualtı dans gösterisi hayran bıraktı

Dansçı çekimi tamamlamak için suyun altında 26 saat geçirdi

PEKİN - Çin'de, bir festival öncesi gerçekleştirilen "Dua" sualtı dans gösterisi izleyenleri kendine hayran bıraktı.

Çin'de gerçekleştirilen Ejderha Teknesi Festivali eğlenceli gösterilere sahne oluyor. Festival öncesinde gerçekleştirilen Dua" sualtı dans gösterisi izleyenleri kendine hayran bıraktı. Dans gösterisi, "Tanrıça Luo'ya Övgü" isimli ünlü antik Çin tablosunda resmedilen sahneleri yorumluyor. Gösteriyi sahneleyen sanatçı, çekimi tamamlamak için suyun altında 26 saat geçirdi.

Sualtı dans gösterisi hayran bıraktıDansçı çekimi tamamlamak için suyun altında 26 saat geçirdi
Sualtı dans gösterisi hayran bıraktıDansçı çekimi tamamlamak için suyun altında 26 saat geçirdi
Sualtı dans gösterisi hayran bıraktıDansçı çekimi tamamlamak için suyun altında 26 saat geçirdi
Sualtı dans gösterisi hayran bıraktıDansçı çekimi tamamlamak için suyun altında 26 saat geçirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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