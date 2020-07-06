Sualtı Arama Kurtarma Timi, İstanbul'dan Van'a intikal etti Sualtı Arama Kurtarma Timi, İstanbul'dan Van'a intikal etti MSB: "Van Gölü'nde, 27 Haziran 2020 tarihinde düzensiz göçmenleri taşırken alabora olarak batan teknenin bulunması ve müteakiben çıkarılması kapsamında yapılacak çalışmaya destek olmak maksadıyla görevlendirilen Sualtı Arama Kurtarma...

Sualtı Arama Kurtarma Timi, İstanbul'dan Van'a intikal etti VAN - MSB: "Van Gölü'nde, 27 Haziran 2020 tarihinde düzensiz göçmenleri taşırken alabora olarak batan teknenin bulunması ve müteakiben çıkarılması kapsamında yapılacak çalışmaya destek olmak maksadıyla görevlendirilen Sualtı Arama Kurtarma Timi, İstanbul'dan Van'a intikal etti." Kaynak: İHA