Sualtı Arama Kurtarma Timi, İstanbul'dan Van'a intikal etti
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Sualtı Arama Kurtarma Timi, İstanbul'dan Van'a intikal etti

Sualtı Arama Kurtarma Timi, İstanbul'dan Van'a intikal etti MSB: "Van Gölü'nde, 27 Haziran 2020 tarihinde düzensiz göçmenleri taşırken alabora olarak batan teknenin bulunması ve müteakiben çıkarılması kapsamında yapılacak çalışmaya destek olmak maksadıyla görevlendirilen Sualtı Arama Kurtarma...

06.07.2020 11:49 | Son Güncelleme: 06.07.2020 11:53

Sualtı Arama Kurtarma Timi, İstanbul'dan Van'a intikal etti

VAN - MSB: "Van Gölü'nde, 27 Haziran 2020 tarihinde düzensiz göçmenleri taşırken alabora olarak batan teknenin bulunması ve müteakiben çıkarılması kapsamında yapılacak çalışmaya destek olmak maksadıyla görevlendirilen Sualtı Arama Kurtarma Timi, İstanbul'dan Van'a intikal etti."

Sualtı Arama Kurtarma Timi, İstanbul'dan Van'a intikal etti

Kaynak: İHA

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