Suadiye açıklarında arızalanan tekne kurtarıldı
AA / Muhammed Gencebay Gür - Haberler | Güncel
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Suadiye açıklarında makine arızası yapan ve içinde 4 kişi bulunan teknenin kurtarıldığını bildirdi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Suadiye açıklarında makine arızası yapan ve içinde 4 kişi bulunan teknenin kurtarıldığını bildirdi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Suadiye açıklarında makine arızası yapan ve içinde 4 kişi bulunan tekne, KEGM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Bostancı'ya emniyetle yanaştırıldı." ifadeleri kullanıldı.
AA / Muhammed Gencebay Gür - Son Dakika Haberleri