Su zammına dava açan avukatlara soruşturma başlatıldığı iddiası

18.09.2019 15:32

Samsun Barosunun, su zammına karşı dava açan iki avukat hakkında soruşturma başlattığı iddiasının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Barodan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında "Samsun Barosu su zammına karşı dava açan iki avukat hakkında soruşturma başlattı" başlığıyla bir haber yayımlandığı belirtildi.

Avukatlar hakkında başlatılan disiplin soruşturma ve kovuşturmalarının gizli olduğu, gizliliği ihlal eder şekilde basın yayın organlarıyla bilgi paylaşımının suç oluşturduğu anlatılan açıklamada, "Haber başlığından adeta su zammına karşı dava açıldığı için soruşturma başlatılmış gibi bir algı oluşturulmaya çalışılıyorsa da haberde adı geçen avukatlar hakkında su zammına karşı dava açtıkları için değil, avukatlık meslek kurallarına, mesleki mevzuata ve mesleğin etik kurallarına aykırı davranışlarının bulunup bulunmadığının değerlendirilmesi amacıyla resen soruşturma başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Avukatların mesleklerini özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmeleri, avukatlık sıfatının gerektirdiği saygı ve güvene yakışır şekilde hareket etmeleri, yargılama faaliyetindeki yerleri ve işlevlerini olumsuzlaştıracak ve yargının görünümünü bozacak davranışlardan kaçınmalarını sağlamanın baroların en temel ve birincil işlevi bulunduğu vurgulanan açıklamada, Samsun Barosu olarak bugüne kadar benzer tavır ve eylemlerinden haberdar oldukları avukatlara karşı aynı uygulamaların hayata geçirildiğine işaret edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sözü edilen haberlerin içeriğine ve yasal olmamakla beraber içerikte paylaşılan savunma istem yazısına bakıldığında, soruşturmanın hangi amaçla açıldığının aşikar olmasına rağmen bunun çarpıtılarak haberin, 'Samsun Barosu su zammına karşı dava açan iki avukat hakkında soruşturma başlattı' başlığıyla servis edilmesi, adeta su zammına karşı dava açılması nedeniyle soruşturma başlatıldığı gibi bir algı oluşmasına sebebiyet vermiştir ki bu da basın ahlak kurallarına aykırı bir tutumdur."

Kaynak: AA