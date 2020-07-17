Su yüzeyinde bulunan erkek cesedi kime ait? Antalya'da, balıkçılar tarafından su yüzeyinde erkek cansız bedeni bulundu. Balıkçıların caretta caretta sandığı cansız beden Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Antalya'da, balıkçılar tarafından su yüzeyinde erkek cansız bedeni bulundu. Balıkçıların ilk başta caretta caretta sandığı cansız bedende darp yada kesi izine rastlanmadı.Antalya'da, sabah saatlerinde tekneyle balık tutmaya çıkan vatandaşlar, Karaalioğlu Parkı falezlerinin 3 mil açıklarında, suyun yüzeyinde bir cisim gördü. Önce caretta caretta sanan balıkçılar, erkek cansız bedeni olduğunu fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ Mİ?

Deniz polisi tarafından Kaleiçi Yat Limanı'ndan kıyıya çıkarılan erkek cansız bedeninin üzerinden kimlik çıkmazken, sol kolunun iç kısmında gül dövmesi bulunduğu belirtildi. Vücudunda darp ya da kesi izi bulunmayan kişinin cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Kaynak: DHA