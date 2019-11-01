Su Yönetimi Genel Müdürü Dikmen: "Su son derece sınırlı bir kaynaktır"

01.11.2019 12:22

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Bilal Dikmen, "Su, sınırsız bir kaynak değil, son derece sınırlı bir kaynaktır ve bu sınırlı kaynak insanların istek ve ihtiyaçlarındaki artış, iklim değişikliği ve tüketim politikalarının baskısı altındadır." dedi.

Dikmen, Hatay'da bir otelde düzenlenen Asi Havzası Kuraklık Yönetim Planı Kapanış Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, suyun, canlıların varlığını sürdürebilmesi için en temel ihtiyaç olduğunu söyledi.

Ülkelerin gelişmelerine paralel olarak kullanılabilir temiz su kaynaklarına olan ihtiyacın her geçen gün arttığını belirten Dikmen, "Diğer taraftan, hızlı nüfus artışı, insanların istek ve ihtiyaçlarının artması, sanayileşmenin etkisiyle dünya ve ülkemizde kullanılabilir su kaynakları hızla azalmaktadır. Yeryüzünde en geniş alanları kaplayan, bu nedenle dünyamıza 'mavi küre' adının verilmesine neden olan su, yeryüzünde en çok bulunan bir kaynaktır. Maalesef yeryüzünde en çok bulunan bu kaynak içerisinde tüm tatlı suların oranı ise sadece yüzde 2,5'tir." ifadesini kullandı.

Dikmen, tatlı su kaynakları hakkında bilgiler vererek şöyle devam etti:

"Artan nüfusa rağmen dünyaya düşen yağış miktarı arasında bir fark yoktur, gene aynıdır. Buna göre su, sınırsız bir kaynak değil, son derece sınırlı bir kaynaktır ve bu sınırlı kaynak insanların istek ve ihtiyaçlarındaki artış, iklim değişikliği ve tüketim politikalarının baskısı altındadır. Türkiye'de kişi başına düşen yıllık kullanılabilir su miktarı da 1365 metreküptür. 2040 yılında bu miktar 1120 metreküplere kadar düşebilir."

"50 yılda su kullanımı 3 kat artmış"

Türkiye'deki su miktarı ve kalitesinin korunmasının büyük önem arz ettiğini vurgulayan Dikmen, "Dünyadaki su kaynakları miktarı aynı kalmasına rağmen geçtiğimiz 50 yılda su kullanımı 3 kat artmış, beşeri faaliyetlere bağlı olarak su kaynakları üzerinde kalite ve miktar açısından devamlı artan bir baskı da söz konusudur. 2030 yılı itibarıyla gıda ve enerji ihtiyaçlarının yaklaşık yüzde 50 oranında, su ihtiyacının yüzde 40 oranında artması beklenmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıda, "Kuraklık Yönetimi Çalışmaları" ve "Asi Havzası Kuraklık Yönetim Planı" sunumları yapıldı.

Kaynak: AA