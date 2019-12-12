Su Yönetimi Genel Müdürü Dikmen: "50 yılda su kullanımı 3 kat arttı"

12.12.2019 15:10 | Son Güncelleme: 12.12.2019 15:28

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Bilal Dikmen, dünyadaki su kaynaklarının miktarı aynı kalırken son 50 yılda su kullanımının 3 kat arttığına işaret etti.

Yeşilırmak Havzası'nda Yeraltı Sularının Miktar ve Kalite Özelliklerinin Ortaya Konması ve Değerlendirme Projesi'nin kapanışı Samsun'da bir otelde yapıldı. Dikmen, kapanışta yaptığı konuşmada, Türkiye'nin su fakiri de su zengini de olmadığını, Türkiye'nin "su stresi altında bir ülke" diye nitelendirilebileceğini belirterek şöyle devam etti:

"Yapılan birçok çalışmaya göre, yakın bir gelecekte ülkemizin su kıtlığı yaşayan bir ülke durumuna gelmesi bile muhtemeldir. Yeryüzünde canlı hayatının sağlanması için su kaynaklarımızı sürdürülebilir bir yaklaşımla korumamız ve havza ölçeğinde yönetmemiz gerekmektedir."

"Su kaynakları üzerinde artan baskı söz konusudur"

Suyun, gıda üretiminden enerjiye, ekolojiden sosyal hayata her alanı bulunma durumuna göre olumlu veya olumsuz yönde etkileyen bir kaynak olduğunun altını çizen Dikmen, şunları dile getirdi:

"Dünyadaki su kaynaklarının miktarı aynı kalmasına rağmen geçtiğimiz 50 yılda su kullanımı 3 kat artmıştır. Su kaynakları üzerinde kalite ve miktar açısından devamlı artan bir baskı söz konusudur. 2040 yılı itibarıyla gıda ve enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 50 oranında su ihtiyacının yüzde 40 oranında artması beklenmektedir. Dünyadaki su miktarına baktığımızda 1,4 milyar kilometreküptür. Ancak bu suların yüzde 97,5 okyanus ve denizlerde tuzlu su olarak, yüzde 25'i ise yeraltında, buzullarda nehir ve göllerde tatlı su olarak bulunmaktadır. "

"Türkiye iklim değişikliğinde yüksek risk grubunda"

Küresel iklim değişikliği etkilerinin yoğun hissedileceği Doğu Akdeniz havzasında yer alan Türkiye'nin iklim değişikliğinin olumsuz etkileri yönünden yüksek risk grubunda bulunduğunu anlatan Dikmen, "Ülkemiz ikliminde küresel değişikliklere benzer değişiklikler gözlenmektedir. Bu minvalde ülkemizde su kaynaklarının miktar ve kalitesinin korunması, koruma ve kollama dengesi içinde sürdürülebilirliğini sağlayarak gelecek nesillere aktarılması büyük önem arz etmektedir." dedi.

Dikmen, yeraltı sularının tatlı su kaynakları içinde büyük öneme sahip olduğunu vurgulayarak yeraltı su kaynaklarının stratejik kaynaklar olmasından dolayı korunmasının önemine dikkati çekti.

Samsun Valisi Osman Kaymak da su kaynaklarının sınırsız olmadığını, gelecek kuşaklara bu kaynakları bırakabilmek için su kullanımı ve yönetiminin kontrol altında tutulması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA