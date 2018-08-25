Su'ya 2 Kilo Metre Kaldı

Su sıkıntısı yaşayan Sivas'ın Kangal ilçesinde, Kangal Belediyesi tarafından sürdürülen 60 milyon TL maliyetli içme suyu projesinin tamamlanmasına 2 kilo metre kaldı.

Sivas'ın Kangal İlçesinde asırlardır süre gelen içme suyu sıkıntısının giderilmesine bir ay kadar bir zaman ve iki kilo metrelik bir hat kaldı.

Kangal Belediyesi tarafından geçtiğimiz aylarda 60 milyon liralık maliyetle başlayan alt yapı içme suyu hattı çalışmalarında sona gelindi.

Kangal Belediye Başkanı Mehmet Öztürk, toplamda 38 kilometre olan içme suyu hattında son 2 kilometrelik iş kaldığını söyledi.

Başkan Öztürk, "içme suyu probleminde son bir ay kaldı. Allah nasip ederse bir ay sonra içme suyu problemi çözüldüğü gibi, asırlarca sonra da hiçbir problemimiz kalmayacak" dedi.

Öztürk, "Rabbim nasip etti ki bunun epey bir kısmını bitirdik. 38 kilometrelik bir yapının 36 kilometresi bitti. Pompaların depoların oluşacağı alanın kazısı yapıldı. Biz önümüze ki günlerde bunların mekanik ve elektrik işlerini de tamamladıktan sonra ilçemizin bu asırlık problemini çözerek insanlarımızın duasını almaya devam edeceğiz. diğer taraftan altyapıyı yapınca üst tarafta da yapılması gereken çalışmaların çoğu bitti" şeklinde konuştu. - SİVAS