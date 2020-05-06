SU VE TUZLA DOĞAL DEZENFEKTAN; VİRÜSLERİ ÖLDÜRÜYOR

Su ve tuzun elektrolize edilmesiyle oluşan hipokloröz asit hakkında bilgi veren Prof. Dr. Ahmet Aydın, bu doğal çözeltinin son derece kuvvetli ve güçlü etkisi olduğunu söyledi.