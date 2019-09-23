Su ve kanalizasyon müdürlüğü kış hazırlıklarını sürdürüyor

23.09.2019 13:40

Karaman Belediyesi vatandaşlarımızın sorunsuz bir kış geçirmeleri için çalışmalarına kapsamlı bir şekilde devam ediyor. Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, öncelik arz eden mahalleler de olmak üzere kanalizasyon ve yağmur suyu rögar hatlarının temizlik ve bakım işlerine devam ediyor. Rögarların eksik ve yetersiz olduğu mahallelerde ise ilave rögarlar yapıyor.

Belediye Başkanı Savaş Kalaycı konuyla ilgili yapığı açıklamada, vatandaşların istek, talep ve şikayetlerini teknik incelemelerin ardından değerlendirdiklerini ve değerlendirmenin ardından öncelik sırasına göre çalışmaların başlatıldığını belirtti. Kalaycı; "Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte Su ve Kanalizasyon Müdürlüğümüz olası sorunlara karşı tüm hazırlıklarını başlattı. Şehrin genelinde kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının temizlik ve bakım işlerini tamamen elden geçiriyoruz. Taşma ve tıkanmaların önüne geçmek için ihtiyaç duyulan bölgelere ilave rögar yapıyoruz. Karamanımız yağış alan bir bölge, bazen bu yağışlar sel baskınlarına dönüşebiliyor, bu baskınların başlıca sebeplerinden birisi kanalizasyon hatlarının çöplerle tıkanmasından kaynaklı. Şikayet üzerine gittiğimiz bir çok tıkanıklığın sebebi de giderlere atılan çöpler. Vatandaşlarımızın kanalizasyon gider hatlarına çöp atmamaları hususunda daha duyarlı olmalarını rica ediyoruz. Bu şehir hepimizin ve bu şehri inşallah daha ileriye, hak ettiği yere hep birlikte getireceğiz" dedi.

Kaynak: Bültenler